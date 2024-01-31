Тому дивіться в матеріалі 24 Каналу добірку фільмів, у яких головні герої яких не здаються і борються за свою любов. Обирайте стрічку та будуйте міцні стосунки, які зроблять вас щасливими.

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Фільми, які замінять похід до психолога

"Близькість"

У письменника Дена вистачає таланту лише на написання некрологів для газет. Одного разу він зустрічає чарівну та привабливу стриптизерку Еліс, і вони миттєво закохуються один в одного. Проте пристрасть до Еліс втрачає свою інтенсивність, і Ден закохується в модного фотографа Анну. Одного разу, зовсім не підозрюючи, він представляє її лікарю, на ім'я Ларрі. Починається складний любовний чотирикутник між ними, з якого не так вже й просто вибратися…

"Близькість": дивіться онлайн трейлер фільму

"Більше, ніж любов"

Сім років тому, під час польоту до Нью-Йорка, Олівер і Емілі познайомилися. На той момент між ними не виникло іскри, але доля ставила їх один проти одного рік за роком. Незабаром їх відносини переросли в дружбу. Олівер закохувався в інших дівчат, Емілі спілкувалася з іншими хлопцями, ділячись своїми переживаннями. Це тривало, поки вони не зрозуміли, що щастя протягом всіх цих років було поруч з ними.

"Більше, ніж любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Валентинка"

Дін і Сінді перебувають у шлюбі кілька років, і з кожним днем їх сімейне життя стає все більше схожим на неприємний сон. Коли вони познайомилися, їхнє кохання було глибоким, але з часом вони втомилися від цих почуттів. Чи зможуть вони зберегти та оживити ті крихкі почуття кохання та пристрасті, що залишилися в їхньому серці?

"Валентинка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Минулої ночі в Нью-Йорку"

Майкл і Джоанна, молода пара, красиві та успішні, але лише одна ніч може поставити під сумнів їхні взаємини. Джоанна починає відчувати, що Майкл зацікавлений у своїй новій співробітниці, з якою вони мають відправитися у відрядження. Це викликає у неї певні сумніви, тому на наступний день, зустрівши свого колишнього коханого, вона приймає його запрошення на вечерю без вагань. Так розпочинається ніч, яка стане випробуванням вірності в шлюбі.

"Минулої ночі в Нью-Йорку": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бруклін"

Чарівна молода жінка, Ейліш Лейсі, залишає своє рідне ірландське село та переїжджає до Америки, маючи на меті знайти стабільну роботу. Поступово вона адаптується до нового життя далеко від дому і насолоджується відчуттям свободи. Ейліш закохується в привабливого хлопця, але трагічні події змушують її повернутися в рідну країну, де з'являється інший чоловік. Тепер Ейліш стає перед важливим вибором.

"Бруклін": дивіться онлайн трейлер фільму