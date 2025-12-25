5 самых атмосферных фильмов в мире, которые надо посмотреть на Рождество всей семьей

Рождество Христово – это самый семейный праздник года, поэтому сейчас стоит ценить каждое мгновение и стараться провести время как можно качественнее. В этом может помочь просмотр интересного и атмосферного фильма, который подарит самые приятные эмоции после просмотра.

Украинская актриса Юлия Буйновская, известная как звезда сериала "Парочка следователей", поделилась своим перечнем лучших фильмов и сериалов о Рождестве и Новом годе. В материале 24 Канала вы можете выбрать своего фаворита и устроить настоящий вечер кино с родными людьми.

Какие праздничные фильмы и сериалы рекомендует Юлия Буйновская?

"Реальная любовь"

Невероятная история под названием "Реальная любовь" уже полюбилась огромному количеству зрителей: в рейтинге IMDb лента имеет 7,5 балла. Это история о любви, которая окружает все вокруг. В центре сюжета – любовные линии, пересекающиеся прямо накануне Рождества.

Все эти запутанные истории приводят к комическим моментам, печальных или неожиданных последствий, но в конце концов дарят ощущение легкости, рождественской искренности и теплых праздничных эмоций.

"Мальчик, по имени Рождество"

Еще одна лента, которая точно подарит лучшие эмоции и прекрасно подойдет для просмотра с детьми, – это "Мальчик, по имени Рождество". Премьера фильма состоялась в 2021 году. Это семейный приключенческий фэнтези-фильм о мальчике, по имени Николас, который отправляется в путешествие на заснеженный Север в поисках своего отца и легендарного эльфийского поселка Эльфгейм.

Его спутниками становятся упрямый олень, по имени Блитцен и преданный ручной мышонок. Вместе они наталкиваются на ряд приключений, очарований, встреч с эльфами и множество авантюр, из которых приходится искать выход.

"Кудряшка Сью"

Американская мелодраматическая комедия, которую можно посмотреть всей семьей, – это фильм "Кудряшка Сью". Его премьера состоялась в 1991 году, но лента до сих пор не теряет актуальности, особенно в рождественско-новогодний период.

В центре сюжета – бродяга-аферист Билл Дансер и смелая девочка Сью, за которой он должен заботиться. Судьба забрасывает их в Чикаго, где они имеют шанс проживать в роскошном особняке и придумывать аферы, чтобы выжить. Хотя эта милая комедия о девочке кажется достаточно предсказуемой, от фильма так и веет теплом и вдохновением на зимнее, новогоднее настроение.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Настоящая классика жанра, которую рекомендует украинская актриса Юлия Буйновская, – это фэнтези-мюзикл "Чарли и шоколадная фабрика". История рассказывает о Вилли Вонке, эксцентричного кондитера, который ищет себе преемника. Он приглашает пятерых детей на экскурсию по своей сладкой империи, и то, что они там видят, просто поражает воображение зрителя.

"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен"

Американская семейная комедия, премьера которой состоялась в 2006 году, – еще один фильм, который может стать идеальным выбором для просмотра на Рождество. Действие происходит в маленьком городке, где накануне праздников объявляют о войне.

Перед зрителями предстают забавные моменты, соперничество соседей, семейные отношения и немало других приключений, что случаются в этот праздничный период. Только финал этой истории покажет, сможет ли все это разрушить праздник.