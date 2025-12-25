Українська акторка Юлія Буйновська, відома як зірка серіалу "Парочка слідчих", поділилася своїм переліком найкращих фільмів та серіалів про Різдво та Новий рік. У матеріалі 24 Каналу ви можете обрати свого фаворита та влаштувати справжній вечір кіно з найріднішими людьми.

Які святкові фільми та серіали рекомендує Юлія Буйновська?

"Реальне кохання"

Неймовірна історія під назвою "Реальне кохання" вже полюбилася величезній кількості глядачів: у рейтингу IMDb стрічка має 7,5 бала. Це історія про кохання, яке оточує все навколо. У центрі сюжету – любовні лінії, що перетинаються прямо напередодні Різдва.

Усі ці заплутані історії призводять до комічних моментів, сумних або несподіваних наслідків, але зрештою дарують відчуття легкості, різдвяної щирості та найтепліших святкових емоцій.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопчик, на ім'я Різдво"

Ще одна стрічка, яка точно подарує найкращі емоції та чудово підійде для перегляду з дітьми, – це "Хлопчик, на ім'я Різдво". Прем'єра фільму відбулася у 2021 році. Це сімейний пригодницький фентезі-фільм про хлопчика, на ім'я Ніколас, який вирушає у подорож до засніженої Півночі в пошуках свого батька та легендарного ельфійського селища Ельфгейм.

"Хлопчик, на ім'я Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

Його супутниками стають впертий олень, на ім'я Блітцен та віддане ручне мишеня. Разом вони натрапляють на низку пригод, чарів, зустрічей з ельфами та безліч авантюр, з яких доводиться шукати вихід.

"Кучерявка Сью"

Американська мелодраматична комедія, яку також можна подивитися всією сім'єю, – це фільм "Кучерявка Сью". Його прем'єра відбулася у 1991 році, але стрічка досі не втрачає актуальності, особливо в різдвяно-новорічний період.

"Кучерявка Сью": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – бродяга-аферист Білл Дансер та смілива дівчинка Сью, за якою він повинен піклуватися. Доля закидає їх у Чикаго, де вони мають шанс проживати в розкішному особняку та вигадувати афери, щоб вижити. Хоча ця мила комедія про дівчинку видається досить передбачуваною, від фільму так і віє теплом і натхненням на зимовий, новорічний настрій.

"Чарлі й шоколадна фабрика"

Справжня класика жанру, яку рекомендує українська акторка Юлія Буйновська, – це фентезі-мюзикл "Чарлі й шоколадна фабрика". Історія розповідає про Віллі Вонку, ексцентричного кондитера, який шукає собі наступника. Він запрошує п'ятьох дітей на екскурсію своєю солодкою імперією, і те, що вони там бачать, просто вражає уяву глядача.

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено"

Американська сімейна комедія, прем'єра якої відбулася у 2006 році, – ще один фільм, який може стати ідеальним вибором для перегляду на Різдво. Дія відбувається в маленькому містечку, де напередодні свят оголошують про війну.

"Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено": дивіться онлайн трейлер фільму

Перед глядачами постають кумедні моменти, суперництво сусідів, сімейні стосунки та чимало інших пригод, що трапляються в цей святковий період. Лише фінал цієї історії покаже, чи зможе все це зруйнувати свято.