Вітовська – одна з найпопулярніших та найхаризматичніших українських акторок, яка запам'яталася глядачам яскравими ролями у театрі та кіно. В яких фільмах знялася жінка, розповість 24 Канал.

Добірка фільмів з Ірмою Вітовською

"Коза Ностра. Мама їде" (2022)

Роль : Влада Коза

: Влада Коза Рейтинг IMDb: 6.6/10

Влада Коза продає свій дім і летить до Італії, щоб допомагати дочці виховувати онука. Однак Марічка вважає, що може справитися сама. Водночас додому повертається бос мафії Фредо Лаґана, який 15 років відсидів у тюрмі, проте на чоловіка чекає хаос. Влада починає працювати домогосподаркою в італійській родині й стає їхньою рятівницею.

"Мої думки тихі" (2019)

Роль : Галина Ротт

: Галина Ротт Рейтинг IMDb: 7.8/10

У фільмі розповідається про звукорежисера-фрілансера Вадима, який не досягнув успіху у роботі й відправляється на Закарпаття записувати голоси тварин. Таке завдання йому дам замовник з Канади, щоб створити апокаліптичну відеогру. Хлопець може укласти постійний контракт і переїхати за кордон. Разом із Вадимом у подорож вирушає його мама Галина. Попереду у сім'ї чимало пригод та кумедних ситуацій.

"Малевич" (2024)

Роль : Одарка, мати Соломії

: Одарка, мати Соломії Рейтинг IMDb: 5.9/10

Це історія про видатного українського художника-авангардиста Казимира Малевича. У стрічці показані головні події з життя чоловіка, який кинув виклик не лише традиційному мистецтву, а й радянському режиму.

"БожеВільні" (2023)

Роль : Ірина Лахновська

: Ірина Лахновська Рейтинг IMDb: 7.5/10

Події фільму розгортаються у 1970-х роках. У центрі сюжету – Андрій Довженко, який дізнається, що обвинувачених за статтею "антирадянська діяльність" відправляють до спеціальних психіатричних лікарень, а не до в'язниці, і ставлять вигаданий діагноз – "млявоплинна шизофренія". З каральною психіатрією зіштовхується й сам Андрій. Чоловік повинен вибрати: співпрацювати з КДБ, щоб повернутися до родини, чи розкрити правду, але наразитись на небезпеку.

