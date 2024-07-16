Для настоящих поклонников этого вида спорта: 3 невероятных фильма о теннисе

14 июля состоялся мужской Уимблдон-2024. В теннисном турнире соревновались серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Испанский игрок победил со счетом 3:0 по сетам. Это уже четвертый трофей профессионального теннисиста.

Теннис – невероятно интересный вид спорта, который с каждым годом становится все более популярным. Если вы также являетесь его поклонниками, то обязательно смотрите фильмы, которые сегодня рекомендует редакция Кино 24.

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"Соперники"

Год: 2024

2024 Жанр: спортивный/романтика

Арт Дональдсон – чемпион Турнира Большого шлема, однако он потерял пыл к игре, который был раньше. Его жена Таши начинает тренировать мужа, чтобы он снова смог побеждать. Она, кстати, ранее также была теннисисткой. Женщина отправляет Арта принять участие в турнире, который называется Challenger. Пока Дональдсон готовится к соревнованиям, то узнает, что он будет играть с бывшим возлюбленным Таши.

"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Уимблдон"

Год: 2004

2004 Жанр: комедия/романтика

Питер пережил ряд неудач, поэтому принимает решение больше не заниматься спортом. Чтобы не сидеть дома, он начинает работать тренером в фитнес-клубе. Однако герой еще имеет шанс одержать победу на Уимблдоне. Питер неожиданно просто поражает своими результатами. Кроме того, мужчина встречает теннисистку Лизе Брэдбери. У них зарождается романтическая история любви, которая помогает добиться безумных успехов.

"Уимблдон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Битва полов"

Год: 2017

2017 Жанр: спортивный/комедия

Теннисный матч 1973 года собрал вокруг себя 100 миллионов зрителей, которые наблюдали за игрой из разных уголков мира. Соревнования на корте происходят между теннисисткой Билли Джин Кинг и ветераном спорта Бобби Риггсом. Женщина хочет, чтобы соперники были равными, несмотря на разницу полов, однако мужчина считает совсем иначе.

"Битва полов": смотрите онлайн трейлер фильма

Надеемся, что среди наших читателей есть поклонники тенниса. Если это именно вы, то обязательно сохраняйте подборку фильмов от нашей редакции. Они должны понравиться всем, кто любит такой вид спорта.