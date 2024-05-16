Более того, забывают о том, что впереди долгожданный выпускной вечер, который гарантирует эмоции на всю жизнь. Кино 24 подготовить для вас подборку фильмов, которые помогут расслабиться и найти вдохновение для незабываемого праздника.

Смотрите также Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

Фильмы о выпускном

"Секс-контроль" (2018)

Когда дети становятся на пороге взрослой жизни, как родители, вы хотите обеспечить им защиту от опасности. Три подростка-девочки готовятся к одному из важнейших событий в своей жизни – выпускного в школе, где они планируют начать свою взрослую жизнь.

Родители, случайно узнав об этом, готовы принять любые меры, чтобы избежать даже малейших намеков на это. Они готовы следить за своими дочерьми на протяжении всей ночи.

"Секс-контроль": смотрите онлайн трейлер фильма

"Выпускной" (2020)

В консервативном городке Эджуотер, штат Индиана, местная школьница не имеет разрешения привести свою подругу на выпускной. Тем временем несколько звезд Бродвея, хотячи помочь ей, однако, в первую очередь, намерены привлечь внимание прессы.

"Выпускной": смотрите онлайн трейлер фильма

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Выпускной год" (2022)

2002 год. Стефани, старшеклассница и дочь иммигрантов из Австралии, выступает в роли капитана команды чирлидеров. Она упорно работает, чтобы построить основу для своей идеальной жизни, считая, что это означает стать самой популярной в школе и получить титул королевы выпускного бала.

"Выпускной год": смотрите онлайн трейлер фильма

Сделайте этот праздник особенным в своей жизни. А наша новая подборка поможет вам вдохновиться и подарит лучшие эмоции от просмотра.