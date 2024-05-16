Ба більше, забувають про те, що попереду довгоочікуваний випускний вечір, який гарантує емоції на все життя. Кіно 24 підготувати для вас добірку фільмів, які допоможуть розслабитись та знайти надхнення для незабутнього свята.

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Фільми про випускний

"Секс-контроль" (2018)

Коли діти стають на порозі дорослого життя, як батьки, ви бажаєте забезпечити їм захист від небезпеки. Три підлітки-дівчинки готуються до однієї з найважливіших подій у своєму житті – випускного у школі, де вони планують почати своє доросле життя.

Батьки, випадково дізнавшись про це, готові прийняти будь-які заходи, щоб уникнути навіть найменших натяків на це. Вони готові стежити за своїми доньками протягом усієї ночі.

"Секс-контроль": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випускний" (2020)

У консервативному містечку Еджуотер, штат Індіана, місцева школярка не має дозволу привести свою подругу на випускний. Тим часом кілька зірок Бродвею, хотячи допомогти їй, проте, в першу чергу, мають намір привернути увагу преси.

"Випускний": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Випускний рік" (2022)

2002 рік. Стефані, старшокласниця та дочка іммігрантів з Австралії, виступає в ролі капітана команди чирлідерів. Вона наполегливо працює, щоб побудувати основу для свого ідеального життя, вважаючи, що це означає стати найпопулярнішою у школі та отримати титул королеви випускного балу.

"Випускний рік": дивіться онлайн трейлер фільму

Зробіть це свято особливим у своєму житті. А наша нова добірка допоможе вам надихнутись і подарує найкращі емоції від перегляду.