Поэтому смотрите в материале Кино 24 список лучших фильмов на реальных событиях, которые имеют высокие рейтинги и оценки зрителей.

Советуем Абсолютные рекордсмены: 3 легендарные фильмы, которые получили больше всего статуэток Оскара

Фильмы на реальных событиях

"Женщина в золотом" / "Woman in Gold"

Жанр: биография, историческая драма

В главных ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль, Кэти Холмс

Рейтинг IMDb: 7.3

Это история Марии Альтман, борющейся за справедливость, пытаясь вернуть ценности, отобранные ее семьей нацистами несколько десятилетий назад. Среди культурных сокровищ женщины особое место занимает картина Густава Климта "Портрет Адели Блог-Байер", известная также как "Золотая Адель". Вместе с молодым, но отважным адвокатом, Мария пытается установить свои права на наследство своих предков.

"Женщина в золотом": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Эверест" / "Everest"

Жанр: приключения, биография, драма

В главных ролях: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон

Рейтинг IMDb: 7.1

Многие любители скалолазания мечтают подняться на самую высокую гору в мире. Не всем удается воплотить эту мечту в жизнь, и, к сожалению, не все возвращаются из этого опасного путешествия. На Эвересте людям приходится сталкиваться с суровыми метелями, которые не имеют равных на земле.

Роб Холл – один из тех, кто хочет вписать свое имя среди покорителей вершины самой высокой горы мира. Он собирает группу альпинистов, которая начинает восхождение. Но удастся ли им превратить мечту в реальность?

"Эверест": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прогулка по высоте" / "The Walk"

Жанр: приключения, биография, драма

В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен Кингсли, Шарлот Ле Бон

Рейтинг IMDb: 7.3

Биографическая драма "Прогулка по высоте" продолжает рассказ об уникальном событии, состоявшемся 7 августа 1974 года и получившем название "художественное преступление века". В тот день неизвестный смельчак прошел на удивительной высоте 450 метров по канату, натянутому между всемирно известными башнями-близнецами в Нью-Йорке.

Тысячи свидетелей остались пораженными невероятной смелостью человека, который выполнил экстремальный трюк без какой-либо страховки. Позже оказалось, что этот смельчак был Филипп Пети – французский уличный канатоходец, который годами тренировался для совершения своего смелого поступка.

"Прогулка по высоте": смотрите онлайн трейлер фильма

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