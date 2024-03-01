Тому дивіться в матеріалі Кіно 24 список найкращих фільмів на реальних подіях, які мають високі рейтинги та оцінки глядачів.

Радимо Абсолютні рекордсмени: 3 легендарні фільми, які отримали найбільше статуеток Оскара

Фільми на реальних подіях

"Жінка в золотому" / "Woman in Gold"

Жанр: біографія, історична драма

В головних ролях: Гелен Міррен, Раян Рейнольдс, Даніель Брюль, Кеті Голмс

Рейтинг IMDb: 7.3

Це історія Марії Альтман, що бореться за справедливість, намагаючись повернути цінності, відібрані її сім'єю нацистами декілька десятиліть тому. Серед культурних скарбів жінки особливе місце займає картина Густава Клімта "Портрет Аделі Блог-Баєр", відома також як "Золота Адель". Разом із молодим, але відважним адвокатом, Марія намагається встановити свої права на спадщину своїх предків.

"Жінка в золотому": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Еверест" / "Everest"

Жанр: пригоди, біографія, драма

В головних ролях: Джейсон Кларк, Джош Бролін, Джейк Джилленгол, Сем Вортінґтон

Рейтинг IMDb: 7.1

Багато любителів скелелазіння мріють піднятися на найвищу гору у світі. Не всім вдається втілити цю мрію в життя, і, на жаль, не всі повертаються з цієї небезпечної подорожі. На Евересті людям доводиться стикатися з суворими хуртовинами, які не мають рівних на землі.

Роб Холл – один із тих, хто хоче вписати своє ім'я серед підкорювачів вершини найвищої гори світу. Він збирає групу альпіністів, яка розпочинає сходження. Але чи вдасться їм перетворити мрію на реальність?

"Еверест": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прогулянка висотою" / "The Walk"

Жанр: пригоди, біографія, драма

В головних ролях: Джозеф Гордон-Левітт, Бен Кінґслі, Шарлот Ле Бон

Рейтинг IMDb: 7.3

Біографічна драма "Прогулянка висотою" продовжує розповідь про унікальну подію, що відбулася сьомого серпня 1974 року та отримала назву "мистецький злочин століття". В той день невідомий сміливець пройшов на дивовижній висоті 450 метрів по канату, натягнутому між всесвітньо відомими вежами-близнюками в Нью-Йорку.

Тисячі свідків залишились враженими неймовірною сміливістю людини, яка виконала екстремальний трюк без будь-якої страховки. Пізніше виявилося, що цей відчайдух був Філіпп Петі – французький вуличний канатоходець, який роками тренувався для здійснення свого сміливого вчинку.

"Прогулянка висотою": дивіться онлайн трейлер фільму

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