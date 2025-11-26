Российские актеры-предатели, фильмы с которыми до сих пор не запретили в Украине

Недавно в сети начала активно распространяться информация о том, что популярные сериалы и фильмы, в которых снимался российский актер Юрий Колокольников, больше недоступны для просмотра украинским зрителям. Речь идет о таких лентах, как "Тенет", один из сезонов "Игры престолов" и другие международные кинопроекты.

В материале 24 Канала объясняем, что известно об этом запрете, как это решение обосновывает Госкино. А также рассказываем, какие актеры-предатели с российским гражданством снимались в международных и украинских проектах, что и в дальнейшем могут беспрепятственно просматривать украинцы.

Запрет кинопроектов с Колокольниковым: ответ Госкино

Известно, что Минкульт внес актера в базу "Миротворец" из-за гражданской позиции. Колокольников замалчивает войну в Украине, популяризирует кремлевскую пропаганду и снимается в пропагандистских фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России. По словам Госкино, формирование и обновление Перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, осуществляет центральный орган исполнительной власти в сфере культуры на основе обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

24 Канал сделал информационный запрос в Госкино, чтобы выяснить, учитывают ли они риск того, что блокировка международных фильмов и сериалов с Колокольниковым на стриминговых платформах может подтолкнуть украинских зрителей смотреть их на российских сервисах или неофициальных сайтах.

Госкино в своем ответе отметило, что не имеет полномочий регулировать показ фильмов на иностранных стриминговых платформах и не контролирует просмотр фильмов на российских или "пиратских" сервисах.

Актеры-предатели, которые снимались в кинопроектах, доступных для украинцев

Украинские стриминговые платформы сейчас удаляют контент с участием россиянина Юрия Колокольникова, а Госкино требует ведет переговоры с международными компаниями для ограничения доступа на глобальных платформах.

Несмотря на это, существует перечень российских актеров, а также фильмов и сериалов с их участием, которые разрешены для просмотра украинским зрителям. Все они внесены в черный список Минкульта Украины, который можно посмотреть по ссылке. К ним относятся:

Юрий Борисов – "Анора", "Купе номер 6"

Марк Эйдельштейн – "Анора"

Светлана Ходченкова – "Анна К", "Шпион", "Выйди вон", "Росомаха: Бессмертный"

Антон Батырев – украинский сериал "Ничто не случается дважды"

Жерар Депардье, получивший российское гражданство – "Жизнь Пи", "Зеленая карта"

Стивен Сигал, получивший российский паспорт – "В осаде", "Захват"

Владимир Машков – "Миссия невозможна: Протокол Фантом"

Таким образом, не все российские актеры и их международные работы попадают под запрет – некоторые ленты украинские зрители могут просматривать без ограничений.

Почему не стоит смотреть эти кинопроекты?

Есть немало очевидных причин, почему украинцам добровольно стоит отказаться от просмотра кинопроектов, в которых участвуют россияне, даже если это проекты международного масштаба.

Во-первых, это вопрос морали. В Украине продолжается большая кровопролитная война, которую ведет Россия, поэтому украинцам стоит воздерживаться от того, чтобы лишний раз поддерживать творчество российских актеров.

Во-вторых, это финансовая составляющая. Даже если зритель просматривает международный фильм, российские актеры все равно получают гонорары, проценты или роялти. Поэтому фактически просмотр фильмов с их участием означает финансовую поддержку граждан страны-оккупанта.

Кроме того, своими просмотрами мы повышаем популярность и узнаваемость российских актеров, которые молчат о войне или открыто поддерживают полномасштабное вторжение России в Украину. Также это способствует нормализации присутствия россиян в международных кинопроектах, а этого нам необходимо избегать.

Украинцам сейчас, как никогда, важно пристально следить за своим информационным пространством. Наша страна ведет борьбу не только на фронте, но и в культурном пространстве. Мы должны отказываться от контента, в котором участвуют россияне, способствовать изоляции российских пропагандистов в мире и ограничивать возможность "отбелить" их имидж.

Стоит обратить внимание и на то, что не только россияне, но и иностранцы вроде Жерара Депардье или Стивена Сигала активно поддерживают путинский режим. Поэтому сегодня нам нужно быть внимательными к контенту, который мы потребляем, и к актерам, участвующих в кинопроектах, которые мы смотрим.