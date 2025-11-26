Російські актори-зрадники, фільми з якими досі не заборонили в Україні

Нещодавно в мережі почала активно поширюватися інформація про те, що популярні серіали та фільми, у яких знімався російський актор Юрій Колокольніков, більше недоступні для перегляду українським глядачам. Йдеться про такі стрічки, як "Тенет", один із сезонів "Гри престолів" та інші міжнародні кінопроєкти.

У матеріалі 24 Каналу пояснюємо, що відомо про цю заборону, як це рішення обґрунтовує Держкіно. А також розповідаємо, які актори-зрадники з російським громадянством знімалися в міжнародних та українських проєктах, що й надалі можуть без перешкод переглядати українці.

Заборона кінопроєктів з Колокольніковим: відповідь Держкіно

Відомо, що Мінкульт вніс актора до бази "Миротворець" через громадянську позицію. Колокольніков замовчує війну в Україні, популяризує кремлівську пропаганду та знімається у пропагандистських фільмах, які фінансуються з державного бюджету Росії. За словами Держкіно, формування та оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері культури на основі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

24 Канал зробив інформаційний запит до Держкіно, аби з'ясувати, чи враховують вони ризик того, що блокування міжнародних фільмів та серіалів з Колокольніковим на стримінгових платформах може підштовхнути українських глядачів дивитися їх на російських сервісах або неофіційних сайтах.

Держкіно у своїй відповіді зазначило, що не має повноважень регулювати показ фільмів на іноземних стримінгових платформах і не контролює перегляд фільмів на російських чи "піратських" сервісах.

Актори-зрадники, які знімались у кінопроєктах, доступних для українців

Українські стрімінгові платформи зараз видаляють контент за участю росіянина Юрія Колокольнікова, а Держкіно вимагає веде перемовини з міжнародними компаніями для обмеження доступу на глобальних платформах.

Попри це, існує перелік російських акторів, а також фільмів і серіалів за їхньої участі, які дозволені для перегляду українським глядачам. Усі вони внесені до чорного списку Мінкульту України, який можна переглянути за посиланням. До них належать:

Юрій Борисов – "Анора", "Купе номер 6"

– "Анора", "Купе номер 6" Марк Ейдельштейн – "Анора"

– "Анора" Світлана Ходченкова – "Анна К", "Шпигун", "Вийди геть", "Росомаха: Безсмертний"

– "Анна К", "Шпигун", "Вийди геть", "Росомаха: Безсмертний" Антон Батирєв – український серіал "Ніщо не трапляється двічі"

– український серіал "Ніщо не трапляється двічі" Жерар Депардьє , який отримав російське громадянство – "Життя Пі", "Зелена картка"

, який отримав російське громадянство – "Життя Пі", "Зелена картка" Стівен Сігал , який отримав російський паспорт – "В облозі", "Захоплення"

, який отримав російський паспорт – "В облозі", "Захоплення" Володимир Машков – "Місія неможлива: Протокол Фантом"

Таким чином, не всі російські актори та їхні міжнародні роботи потрапляють під заборону – деякі стрічки українські глядачі можуть переглядати без обмежень.

Чому не варто дивитись ці кінопроєкти?

Є чимало очевидних причин, чому українцям добровільно варто відмовитися від перегляду кінопроєктів, у яких беруть участь росіяни, навіть якщо це проєкти міжнародного масштабу.

По-перше, це питання моралі. В Україні триває велика кровопролитна війна, яку веде Росія, тому українцям варто утримуватися від того, щоб зайвий раз підтримувати творчість російських акторів.

По-друге, це фінансова складова. Навіть якщо глядач переглядає міжнародний фільм, російські актори все одно отримують гонорари, відсотки або роялті. Тож фактично перегляд фільмів за їхньої участі означає фінансову підтримку громадян країни-окупанта.

Крім того, своїми переглядами ми підвищуємо популярність і впізнаваність російських акторів, які мовчать про війну або відкрито підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Також це сприяє нормалізації присутності росіян у міжнародних кінопроєктах, а цього нам необхідно уникати.

Українцям нині, як ніколи, важливо пильно стежити за своїм інформаційним простором. Наша країна веде боротьбу не лише на фронті, а й у культурному просторі. Ми повинні відмовлятися від контенту, у якому беруть участь росіяни, сприяти ізоляції російських пропагандистів у світі та обмежувати можливість "відбілити" їхній імідж.

Варто звернути увагу й на те, що не лише росіяни, а й іноземці на кшталт Жерара Депардьє чи Стівена Сігала активно підтримують путінський режим. Тому сьогодні нам потрібно бути уважними до контенту, який ми споживаємо, та до акторів, що беруть участь у кінопроєктах, які ми дивимося.