Кино 24 расскажет об одних из главных фильмов с Анджелиной Джоли, которые должен увидеть каждый. От злой колдуньи до социопатки – роли актрисы поражают и надолго запоминаются.

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"Прерванная жизнь"

Главная героиня Сюзанна из-за нелепого поступка попадает в дом умалишенных. Она наблюдает за жителями заведения, страдающих от психических болезней. Сначала Сюзанна удивляется им, а потом начинает находить с ними общий язык. Ей удается подружиться с Лисой, одной из самых беспокойных больных.

Сама лента получила неоднозначные отзывы критиков, но актерская работа Анджелины Джоли, которая сыграла Лису, одна из лучших в ее карьере. За нее она получила Оскар.

"Прерванная жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Джиа"

Лента рассказывает о жизни знаменитой фотомодели 70-х Джиа Марии Каранджи. Она с 17 лет работала у отца в кафе, пока ей не предложили принять участие в фотосессии. Ее первая съемка была скандальной – Джиа предстала обнаженной. Не меньше обсуждений вызвали ее отношения с фотографом Линдой. Модель умерла от СПИДа в 26 лет.

Анджелина Джоли удачно воплотила икону 70-х, которая повлияла на модную индустрию. Ее исполнение главной роли трогает и побуждает к размышлениям.

"Джиа": смотрите трейлер онлайн

"Подмена"

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе 1920-х годов и основаны на серии похищений и убийств мальчиков, известных как Вайнвилльские убийства. Главная героиня вроде бы находит своего сына после исчезновения, но потом понимает, что это не ее ребенок. После того, как полиция не оказывает никакой помощи, мать готова начать поиски правды самостоятельно.

Захватывающий фильм Клинта Иствуда показывает, как в то время относились к женщинам. А мощная игра Джоли одна из самых сильных в картине.

"Подмена": смотрите трейлер онлайн

"Ее сердце"

В центре сюжета фильма – жизнь и смерть журналиста Даниэла Перла, который занимался расследованием связей между спецслужбами Пакистана и террористической организацией Аль-Каида. Его в 2022 году похитили в Карачи.

Биографическая драма касается деликатных и трагических тем. Анджелина Джоли, которая сыграла роль жены журналиста, показывает ее настоящие актерские умения.

"Ее сердце": смотрите трейлер онлайн

"Малефисента"

Молодая волшебница Малефисента счастливо жила в заколдованном лесу среди сказочных существ, пока к ней не ворвались люди. Она стала на защиту своих подданных, вызвав на помощь темные силы. В разгаре борьбы Малефисента наложила проклятие на новорожденную дочь короля. Но наблюдая за тем, как она растет, колдунья усомнилась в своем решении.

Это один из самых памятных фильмов с участием Джоли, который точно стоит увидеть. Она предстала в особом амплуа, к тому же была исполнительным продюсером фильма.

"Малефисента": смотрите трейлер онлайн