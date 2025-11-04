Не только "Игра престолов": какие еще фильмы в Украине запретили с путинистом Юрием Колокольниковым

На днях стало известно, что украинские стриминговые платформы начали убирать из своего списка фильмы, где роли сыграл российский актер Юрий Колокольников. Среди удаленных лент оказался 4 сезон популярного в мире сериала "Игра престолов".

В конце августа Минкульт внес Юрия Колокольникова в перечень деятелей культуры, деятельность которых подпадает под ограничения в соответствии с законом "О кинематографии". Актер неоднократно поддерживал кремлевский режим, а также участвовал в проектах, которые финансировала РФ. Это стало толчком к тому, что стриминговые сервисы начали убирать из своего контента ленты, где снимался упомянутый актер, пишет 24 Канал.

К теме Что известно о путинисте Юрии Колокольникова, фильмы с которым теперь под запретом в Украине

Какие фильмы с участием Колокольникова запретили в Украине?

Мы уже упоминали, что в Украине больше не доступен к просмотру 4 сезон "Игры престолов". Сюжет рассказывал о "Красной свадьбе", где умирает король Джоффри. В то время Джон Сноу защищает Черный замок от дикарей. Колокольников сыграл роль Стира – вождя тенов-каннибалов.

К слову, уже известно, где можно посмотреть этот сезон, несмотря на ограничения на других сервисах.

Под запрет также попал 3 сезон "Белого лотоса". Сначала в скандальной ленте должен был сыграть пророссийский сербский актер Милош Бикович, но после обращения Министерства иностранных дел Украины контракт с ним был расторгнут.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Также украинским зрителям больше недоступен фильм Кристофера Нолана "Тенет". Это история, где тайный агент должен найти таинственное и мощное оружие, чтобы остановить войну времени, которая может уничтожить мир. Колокольников исполнил второстепенную роль.

Ну и еще один фильм, который теперь под запретом – супергеройский экшн "Крейвен-охотник". Юрий Колокольников сыграл в фильме роль криминального авторитета из сибирской тюрьмы, который сталкивается с главным героем.

Недавно мы также рассказывали об украинских актерах и режиссерах, которые работают в России.