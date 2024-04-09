В ее активе – еще несколько крупных студийных блокбастеров, номинация на Оскар за роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", а также множество ярких образов в независимом кино. В день рождения актрисы Кино 24 предлагает вспомнить 5 знаковых ролей Кристен Стюарт. От фильма, который как раз выходит в украинский прокат, до более давних.

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"Любовь, ложь и кровопролитие", (2024)

18 апреля в украинских кинотеатрах выходит криминальный экшн-триллер "Любовь, ложь и кровопролитие". Это не только последняя на теперь актерская работа Кристен Стюарт, а еще и лучшая по версии кинокритиков. Здесь она сыграла нелюдимую работницу тренажерного зала Лу, чья жизнь меняется после встречи с амбициозной бодибилдершей Джеки (Кейти О'Брайен). Быстро став близкими, героини оказываются в эпицентре криминальных приключений, вызванных опасными связями одной из девушек.

Мировая премьера состоялась на "Сандэнсе", а также показали на Берлинале. Оба события – это крупные фестивали класса А, которые входят в так называемую "Большую пятерку кинофестивалей". Критики отмечают химию между главными актрисами и мрачный юмор режиссера Роуз Гласс.

"Любовь, ложь и кровопролитие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы", (2021)

Роль, которая принесла Кристен Стюарт номинации на Оскар и "Золотой глобус". Ее образ – принцесса Диана во время рождественских каникул в королевской семье, которые стали для нее переломным моментом. Героиня Стюарт страдает от булимии и депрессии, мечтает о разводе с принцем Чарльзом и скучает по своей прежней беззаботной жизни.

Это элегантный и изысканный фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина. И невероятно сильная, тонкая актерская работа, благодаря которой Кристен Стюарт наконец получила заслуженное внимание Американской киноакадемии (хотя и не золотую статуэтку).

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все еще Элис", (2014)

50-летней профессору лингвистики Элис (Джулианна Мур) диагностируют раннюю стадию болезни Альцгеймера. Женщина осознает, что постепенно будет терять память и контроль над телом, и пытается успеть как можно больше, пока болезнь не взяла над ней верх. Элис поддерживает семья, и в первую очередь младшая дочь Лиза, роль которой исполнила Кристен Стюарт.

Джулианна Мур получила за эту работу Оскар, но и Стюарт блестяще сыграла девушку, которая из последних сил пытается помочь матери пережить самое страшное испытание в жизни. Эта лента имеет 7,5 баллов из 10 на IMDb, благодаря чему входит в пару самых рейтинговых фильмов со Стюарт на платформе.

"Все еще Элис": смотрите онлайн трейлер фильма

"Теперь я иду в дикую даль", (2007)

Фильм, который стал в фильмографии актрисы самым рейтинговым на агрегаторе отзывов IMDb. Конечно, было бы несправедливо утверждать, что такие высокие показатели – заслуга Стюарт, ведь у нее здесь небольшая роль. Но и не упомянуть эту работу было бы неправильно, ведь здесь речь идет о раннем этапе карьеры актрисы. Итак, за год до вспышки в "Сумерках" Стюарт нашла свое место в приключенческой драме от знаменитого Шона Пенна.

По сюжету многообещающий выпускник университета Кристофер Маккендлесс решает бросить все ради путешествий по миру. Он раздает свои деньги, сжигает документы и отправляется в путешествие по Америке до самой Аляски. Там Кристофер уединяется в заброшенном автобусе среди дикой природы, имея мало еды и снаряжения.

Кристен Стюарт появляется в этой картине в небольшой, но яркой роли юной певицы Трейси, которая влюбляется в Кристофера во время его путешествия. Девушка пытается сблизиться с парнем, но тот избегает привязанностей, одержим идеей свободы.

"Теперь я иду в дикую даль": смотрите онлайн трейлер фильма

"Комната страха", (2002)

Кристен Стюарт 11 лет, и она играет одну из своих первых заметных ролей в триллере Дэвида Финчера, уже известного в то время своими картинами "Семь", "Игра" и "Бойцовский клуб". По сюжету мать-одиночка Мэг (Джоди Фостер) переезжает с дочкой Сарой (Кристен Стюарт) в огромный особняк, унаследованный от покойного деда-миллионера. В доме есть специальная "комната страха" на случай проникновения грабителей. Именно там героиням придется спрятаться, когда группа вооруженных бандитов ворвется в дом в поисках денег.

Даже в юном возрасте Кристен Стюарт прекрасно сыграла девочку, которая проявляет большое мужество, спасая мать. Это был один из первых шагов актрисы к мировой славе.

"Комната страха": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти знаковые роли в жизни Кристен Стюарт сделали ее карьеру блестящей, а вам могут обеспечить незабываемый вечер. Выбирайте ленту для просмотра, а также ожидайте премьеры фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" уже совсем скоро.