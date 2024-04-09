В її доробку – ще кілька великих студійних блокбастерів, номінація на Оскар за роль принцеси Діани у фільмі "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", а також безліч яскравих образів у незалежному кіно. У день народження акторки Кіно 24 пропонує згадати 5 знакових ролей Крістен Стюарт. Від фільму, який саме виходить в український прокат, до давніших.

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"Любов, брехня та кровопролиття", (2024)

18 квітня в українських кінотеатрах виходить кримінальний екшн-трилер "Любов, брехня та кровопролиття". Це не лише остання на тепер акторська робота Крістен Стюарт, а ще й найкраща за версією кінокритиків. Тут вона зіграла відлюдькувату працівницю тренажерного залу Лу, чиє життя змінюється після зустрічі з амбітною бодибілдеркою Джекі (Кейті О'Браєн). Швидко ставши близькими, героїні опиняються в епіцентрі кримінальних пригод, спричинених небезпечними зв'язками однієї з дівчат.

Світова прем'єра відбулася на "Санденсі", а також показали на Берлінале. Обидві події – це великі фестивалі класу А, які входять до так званої "Великої п'ятірки кінофестивалів". Критики відзначають хімію між головними акторками та похмурий гумор режисерки Роуз Гласс.

"Любов, брехня та кровопролиття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани", (2021)

Роль, яка принесла Крістен Стюарт номінації на Оскар та "Золотий глобус". Її образ – принцеса Діана під час різдвяних канікул у королівській родині, які стали для неї переломним моментом. Героїня Стюарт страждає від булімії та депресії, мріє про розлучення з принцом Чарльзом і сумує за своїм колишнім безтурботним життям.

Це елегантний та вишуканий фільм чилійського режисера Пабло Ларраїна. І неймовірно сильна, тонка акторська робота, завдяки якій Крістен Стюарт нарешті здобула заслужену увагу Американської кіноакадемії (хоч і не золоту статуетку).

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все ще Еліс", (2014)

50-річній професорці лінгвістики Еліс (Джуліанна Мур) діагностують ранню стадію хвороби Альцгеймера. Жінка усвідомлює, що поступово втрачатиме пам'ять та контроль над тілом, і намагається встигнути якомога більше, поки хвороба не взяла над нею гору. Еліс підтримує родина, і в першу чергу молодша донька Ліза, роль якої виконала Крістен Стюарт.

Джуліанна Мур отримала за цю роботу Оскар, але й Стюарт блискуче зіграла дівчину, яка з останніх сил намагається допомогти матері пережити найстрашніше випробування в житті. Ця стрічка має 7,5 балів із 10 на IMDb, завдяки чому входить у пару найрейтинговіших фільмів зі Стюарт на платформі.

"Все ще Еліс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тепер я йду у дику далечінь", (2007)

Фільм, який став у фільмографії акторки найрейтинговішим на агрегаторі відгуків IMDb. Звісно, було б несправедливо стверджувати, що такі високі показники – заслуга Стюарт, адже в неї тут невелика роль. Але й не згадати цю роботу було б неправильно, адже тут мова йде про ранній етап кар'єри акторки. Отже, за рік до спалаху у "Сутінках" Стюарт знайшла своє місце у пригодницькій драмі від знаменитого Шона Пенна.

За сюжетом багатонадійний випускник університету Крістофер Маккендлесс вирішує кинути все задля мандрів світом. Він роздає свої гроші, спалює документи й рушає в подорож Америкою до самої Аляски. Там Крістофер усамітнюється у покинутому автобусі серед дикої природи, маючи обмаль їжі та спорядження.

Крістен Стюарт з'являється у цій картині в невеликій, але яскравій ролі юної співачки Трейсі, яка закохується у Крістофера під час його подорожі. Дівчина намагається зблизитися з хлопцем, але той уникає прив'язаностей, одержимий ідеєю свободи.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кімната страху", (2002)

Крістен Стюарт 11 років, і вона грає одну зі своїх перших помітних ролей у трилері Девіда Фінчера, вже знаного на той час своїми картинами "Сім", "Гра" й "Бійцівський клуб". За сюжетом мати-одиначка Мег (Джоді Фостер) переїжджає з донькою Сарою (Крістен Стюарт) у величезний особняк, успадкований від покійного діда-мільйонера. У будинку є спеціальна "кімната страху" на випадок проникнення грабіжників. Саме там героїням доведеться сховатися, коли група озброєних бандитів увірветься до помешкання у пошуках грошей.

Навіть у юному віці Крістен Стюарт чудово зіграла дівчинку, яка проявляє неабияку мужність, рятуючи матір. Це був один з перших кроків актриси до світової слави.

"Кімната страху": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці знакові ролі у житті Крістен Стюарт зробили її кар'єру блискучою, а вам можуть забезпечити незабутній вечір. Обирайте стрічку для перегляду, а також очікуйте прем'єри фільму "Любов, брехня та кровопролиття" уже зовсім скоро.