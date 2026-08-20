24 Канал предлагает один из вариантов – включить легкий фильм, который поможет расслабиться.

"Мы – Миллеры", 2013

Рейтинг IMDb: 7,0

Дэвид – мелкий мошенник. Чтобы провезти через границу большую партию наркотиков, он создает себе фальшивую семью. Его женой становится известная стриптизерша, дочерью – соседская стерва, сыном – местный тупица. Их задача – не провалиться на границе.

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Мачо и ботан", 2012

Рейтинг IMDb: 7,2

Два молодых полицейских, Шмидт и Дженко, получают задание поймать наркоторговцев. Для этого они снова становятся учениками в школе. В стенах учебного заведения их роли меняются: ботаник становится популярным, а бывший мачо теряет авторитет.

"Мачо и ботан": смотрите онлайн трейлер фильма

"Затерянный город", 2022

Рейтинг IMDb: 6,1

Писательница Лоретта Сейдж отправляется в промотур своей книги в компании Алана. Но внезапно ее похищает сумасшедший миллиардер, убежденный, что женщина точно знает, как найти сокровища из ее книг. Спутник писательницы отправляется на ее поиски.

"Затерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

"Охотник за наследством", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

После смерти матери Беккет Редфеллоу узнает, что он претендует на колоссальное наследство в 28 миллиардов долларов. Проблема лишь в том, что между ним и капиталом стоят семь других наследников, которые даже не подозревают о существовании конкурента.

"Охотник за наследством": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спасатели Малибу", 2019

Рейтинг IMDb: 5,7

Подросток Тайлер попадает в команду вместе с другими сверстниками, которых считают неудачниками. Группе предстоит доказать, что они чего-то стоят, и продолжить борьбу за право занять главную спасательную вышку на пляже в Калифорнии.

"Спасатели Малибу": смотрите онлайн трейлер фильма

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