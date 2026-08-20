24 Канал пропонує один із варіантів – увімкнути легкий фільм, який допоможе розслабитись.
"Ми – Міллери", 2013
Рейтинг IMDb: 7,0
Девід – дрібний шахрай. Щоб провезти через кордон велику партію наркотиків, він створює собі фальшиву родину. Його дружиною стає відома стриптизерка, донька – сусідське стерво, син – місцевий дурник. Їхнє завдання – не проколотися на кордоні.
"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мачо і ботан", 2012
Рейтинг IMDb: 7,2
Два молоді поліцейські, Шмідт і Дженко, отримують завдання зловити торговців наркотиками. Для цього вони знову стають учнями у школі. Усередині навчального закладу їхні ролі змінюються: ботанік стає популярним, а колишній мачо втрачає авторитет.
"Мачо і ботан: дивіться онлайн трейлер фільму
"Загублене місто", 2022
Рейтинг IMDb: 6,1
Письменниця Лоретта Сейдж їде у промтур своєї книги у компанії з Аланом. Та раптом її викрадає божевільний мільярдер, який переконаний, що жінка точно знає, як знайти скарби з її книжок. Компаньйон авторки вирушає на її пошуки.
"Загублене місто: дивіться онлайн трейлер фільму
"Мисливець за спадком", 2026
Рейтинг IMDb: 6,5
Після смерті матері Беккет Редфеллоу дізнається, що він претендує на колосальний спадок у 28 мільярдів доларів. Проблема лише в тому, що між ним і капіталом стоять семеро інших спадкоємців, які навіть не підозрюють про існування конкурента.
"Мисливець за спадком": дивіться онлайн трейлер фільму
"Рятувальники Малібу", 2019
Рейтинг IMDb: 5,7
Підліток Тайлер потрапляє до команди разом із іншими однолітками, яких вважають невдахами. Група має довести, що вони чогось варті, й продовжувати змагання за право займати головну рятувальну вежу на пляжі у Каліфорнії.
"Рятувальники Малібу": дивіться онлайн трейлер фільму
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