24 Канал зібрав добірку серіалів, які зменшать ваш час на пошуки, а також дуже цікавлять своїм сюжетом.

Найкращі мінісеріали

"Я тебе відшукаю", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість серій: 8

Серіал знятий за мотивами однойменного роману 2023 року, автором якого є американський письменник Гарлан Кобен. Історія починається у в'язниці в Бріггсі (штат Мен). Колишній професор права Девід Берроу відбуває довічне покарання за холоднокровне вбивство свого трирічного сина. Він завжди наполягав на своїй невинності, але докази проти нього. Чоловік отримав прізвисько "вбивця немовлят".

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"Я тебе відшукаю": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Теракт над Локербі", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Кількість серій: 6

Серіал розповідає про розслідування катастрофи рейсу Pan Am 103 над шотландським Локербі у 1988 році. Місцева поліція об'єднує зусилля з агентами ФБР, щоб знайти винних у цій трагедії.

"Теракт над Локербі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Свідок", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Кількість серій: 3

Рейчел Нікелл жорстоко вбили у 1992 році в Лондоні неподалік від Вімблдонського парку. Свідком цього страшного злочину став її син Алекс, якого знайшли поруч із тілом матері. На той момент хлопчикові було лише два роки.

"Свідок": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Їдь або помри", 2026

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість серій: 8

Це комедійний екшн-серіал про двох подруг – Деббі та Джудіт, які змушені тікати та мандрувати Європою, переховуючись від поліції та кілерів. А усе через те, що вони провалили замах на одну особу.

"Їдь або помри": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Володар мух", 2026

Рейтинг IMDb: 6,6

Кількість серій: 4

Це екранізація однойменного роману Вільяма Голдінга. Серіал розповідає про школярів, чий літак зазнає аварії на тропічному безлюдному острові. У дітей залишається лиш один варіант – вижити і паралельно боротись з темними інстинктами та руйнуванням цивілізованості.

"Володар мух": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Брудні справи", 2026

Рейтинг IMDb: 8,5

Кількість серій: 3

Двоє сусідів із графства Оксфорширд помічають, що у місцевій річці масово гине риба. Коли вони звертаються до водної компанії, то отримують недостовірну інформацію та не бажання працівників займатись цією справою. Через це чоловіки вирішують самостійно дізнатись, що ж відбувається насправді.

"Брудні справи": дивіться онлайн трейлер серіалу

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