24 Канал подготовил подборку сериалов, которые сэкономят ваше время на поиски, а также очень интересны своим сюжетом.

Лучшие мини-сериалы

"Я тебя найду", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество серий: 8

Сериал снят по мотивам одноименного романа 2023 года, автором которого является американский писатель Гарлан Кобен. История начинается в тюрьме в Бриггсе (штат Мэн). Бывший профессор права Дэвид Берроу отбывает пожизненное наказание за хладнокровное убийство своего трехлетнего сына. Он всегда настаивал на своей невиновности, но доказательства против него. Мужчина получил прозвище "убийца младенцев".

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"Я тебя найду": смотрите онлайн трейлер сериала

"Теракт над Локерби", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Количество серий: 6

Сериал рассказывает о расследовании катастрофы рейса Pan Am 103 над шотландским Локерби в 1988 году. Местная полиция объединяет усилия с агентами ФБР, чтобы найти виновных в этой трагедии.

"Теракт над Локерби": смотрите онлайн трейлер сериала

"Свидетель", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Количество серий: 3

Рэйчел Никелл была жестоко убита в 1992 году в Лондоне недалеко от Уимблдонского парка. Свидетелем этого страшного преступления стал ее сын Алекс, которого нашли рядом с телом матери. На тот момент мальчику было всего два года.

"Свидетель": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Уезжай или умри", 2026

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество серий: 8

Это комедийный экшн-сериал о двух подругах – Дебби и Джудит, которые вынуждены бежать и путешествовать по Европе, скрываясь от полиции и киллеров. А все потому, что они провалили покушение на одного человека.

"Езжай или умри": смотрите онлайн трейлер сериала

"Повелитель мух", 2026

Рейтинг IMDb: 6,6

Количество серий: 4

Это экранизация одноименного романа Уильяма Голдинга. Сериал рассказывает о школьниках, чей самолет терпит крушение на тропическом безлюдном острове. У детей остается лишь один вариант – выжить и параллельно бороться с темными инстинктами и разрушением цивилизованности.

"Повелитель мух": смотрите онлайн трейлер сериала

"Грязные дела", 2026

Рейтинг IMDb: 8,5

Количество серий: 3

Двое соседей из графства Оксфорширд замечают, что в местной реке массово гибнет рыба. Когда они обращаются в водохозяйственную компанию, то получают недостоверную информацию и сталкиваются с нежеланием сотрудников заниматься этим делом. Из-за этого мужчины решают самостоятельно выяснить, что же происходит на самом деле.

"Грязные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

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