3 легендарных фильма с Леонардо Ди Каприо, которые хочется пересмотреть

Леонардо Ди Каприо один из самых известных актеров Голливуда, фильмы с которым становятся хитами. Самой популярной лентой с его участием в 90-х стал "Титаник" Джеймса Кэмерона, но на этом успех звезды не остановился.

Леонардо Ди Каприо работал с Мартином Скорсезе, Квентином Тарантино, Стивеном Спилбергом, Кристофером Ноланом, создавая лучшие ленты в своей фильмографии. Кино 24 расскажет о тех фильмах, которые вы могли уже видеть, однако их стоит пересмотреть еще раз.

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"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Этот фильм, основанный на мемуарах рассказывает о взлете и падении Джордана Белфорта, который завладевает огромным состоянием с помощью мошеннических схем на Уолл-стрит. Лента показывает его трансформацию из молодого и амбициозного трейдера на гедонистического магната, зависимого от власти и наркотиков. Но все это лишь приводит к падению.

Здесь Ди Каприо демонстрирует одну из своих самых динамичных актерских работ в своей карьере, демонстрируя харизму и шарм. Он способен делать своего персонажа магнетическим и неприятным одновременно. А взаимодействие с другими актерами делает ленту еще лучше.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер онлайн

"Джанго освобождённый" (2012)

Смелый вестерн рассказывает о Джанго – освобожденного раба, который объединяется с немецким охотником за головами, доктором Кингом. Он стремится спасти свою возлюбленную, с которой его разлучили, от жестокого владельца плантации.

Это редкий случай, когда Ди Каприо играет антагониста. Он мастерски передает жестокость и декадентство персонажа, делая его настоящим злодеем. Хотя актер не получил номинации за этот фильм, некоторые кадры из него стали легендарными.

"Джанго освобождённый": смотрите трейлер онлайн

"Поймай меня, если сможешь" (2002)

Леонардо Ди Каприо воплотил мошенника Фрэнка Эбигнейла-младшего, которого преследует агент ФБР Карл Генрети. Он подделывает чеки на миллионы долларов, выдает себя за разных людей и всегда на шаг впереди.

Ди Каприо добавляет шарма, уверенности и стиля многочисленным ролям Фрэнка. За главным героям очень интересно наблюдать, а некоторые его преступления приводят к забавным сценариям. Способность актера переходить между обманом и искренностью несомненно добавляют персонажу глубины. Это увлекательное приключение, что понравится многим.

"Поймай меня, если сможешь": смотрите трейлер онлайн