Леонардо Ді Капріо працював з Мартіном Скорсезе, Квентіном Тарантіно, Стівеном Спілбергом, Крістофером Ноланом, створюючи найкращі стрічки у своїй фільмографії. Кіно 24 розповість про ті фільми, які ви могли вже бачити, проте їх варто передивитися ще раз.

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"Вовк з Уолл-стріт" (2013)

Цей фільм, що заснований на мемуарах розповідає про злет і падіння Джордана Белфорта, який заволодіває шаленими статками з допомогою шахрайських схем на Уолл-стріт. Стрічка показує його трансформацію з молодого та амбітного трейдера на гедоністичного магната, залежного від влади й наркотиків. Та все це лише призводить до падіння.

Тут Ді Капріо демонструє одну зі своїх найдинамічніших акторських робіт у своїй кар'єрі, демонструючи харизму та шарм. Він здатен робити свого персонажа магнетичним і неприємним водночас. А взаємодія з іншими акторами робить стрічку ще кращою.

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться трейлер онлайн

"Джанґо вільний" (2012)

Сміливий вестерн розповідає про Джанґо – звільненого раба, який об'єднується з німецьким мисливцем за головами, доктором Кінгом. Він прагне врятувати свою кохану, з якою його розлучили, від жорстокого власника плантації.

Це рідкісний випадок, коли Ді Капріо грає антагоніста. Він майстерно передає жорстокість та декадентство персонажа, роблячи його справжнім лиходієм. Хоч актор не отримав номінації за цей фільм, деякі кадри з нього стали легендарними.

"Джанґо вільний": дивіться трейлер онлайн

"Впіймай мене, якщо зможеш" (2002)

Леонардо Ді Капріо втілив шахрая Френка Ебігнейла-молодшого, якого переслідує агент ФБР Карл Генреті. Він підробляє чеки на мільйони доларів, видає себе за різних людей та завжди на крок попереду.

Ді Капріо додає шарму, впевненості та стилю численним ролям Френка. За головним героям дуже цікаво спостерігати, а деякі його злочини призводять до кумедних сценаріїв. Здатність актора переходити між обманом і щирістю безсумнівно додають персонажу глибини. Це захоплива пригода, що сподобається багатьом.

"Впіймай мене, якщо зможеш": дивіться трейлер онлайн