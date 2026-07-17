Благодаря этим фильмам лето станет вашим любимым временем года

Жара, душный воздух и отсутствие прохлады для некоторых делают лето едва ли не самым худшим временем года. Однако есть шанс изменить эти ощущения и мысли с помощью простого совета.

Приготовьте прохладительный напиток, приготовьте вкусные закуски, устройтесь поудобнее на диване или в кресле и просто включите один из фильмов из нашей подборки. Будьте уверены, что 24 Канал не посоветует ничего плохого. И да, эти фильмы могут изменить ваше отношение к жаре.

"Последнее лето", 2019

Рейтинг IMDb: 5,6

Выпускники одной из школ пытаются ярко провести лето перед поступлением в колледж. Компанию друзей ждут не только приключения, но и первые взрослые решения, любовь, разочарования и страх перед будущим.

Легкая романтическая комедия о переходе к новому этапу жизни, которая заставит каждого зрителя вспомнить свои юные годы и первые ошибки.

"Последнее лето": смотрите онлайн трейлер фильма

"Билет в рай", 2022

Рейтинг IMDb: 6,1

Дэвид и Джорджия развелись, но теперь вынуждены снова объединиться, когда узнают, что их дочь выходит замуж за мужчину, которого они совершенно не знают. Родители летят на Бали и пытаются помешать свадьбе, чтобы их дочь не повторила тех же ошибок, что и они когда-то.

Однако во время совместного путешествия между бывшими супругами вновь пробуждаются старые чувства.

"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма

"Без обид", 2023

Рейтинг IMDb: 6,3

Мэдди испытывает финансовые трудности и из-за этого рискует потерять дом. Она соглашается на предложение богатых знакомых – завязать отношения с их 19-летним сыном, чтобы парень научился быть более уверенным в себе. Сначала вся эта ситуация кажется очень странной и даже нелепой, но в итоге они становятся очень близкими друзьями.

"Без обид": смотрите онлайн трейлер фильма

"Еще одна сумасшедшая пятница", 2025

Рейтинг IMDb: 6,2

Это продолжение культовой комедии, в новой части которой главные героини Тесс и Анна уже имеют собственные семьи. Когда между поколениями возникают конфликты, женщины вновь оказываются в причудливой ситуации, которая заставляет их поменяться телами. Теперь им предстоит прожить жизнь друг друга, чтобы лучше понять своих близких.

"Еще одна сумасшедшая пятница": смотрите онлайн трейлер фильма

Немного отходя от летней тематики, настоятельно рекомендуем обратить внимание на премьеру фильма "Одиссея". Ему уже пророчат статус "лучшего" в 2026 году.