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"Останнє літо", 2019
Рейтинг IMDb: 5,6
Випускники однієї зі шкіл намагаються провести своє літо яскраво перед вступом до коледжу. На компанію друзів чекають не тільки пригоди, а й перші дорослі рішення, кохання, розчарування і страх перед майбутнім.
Легка романтична комедія про перехід до нового етапу життя, яка змусить кожного глядача пригадати свої юні роки та перші помилки.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Останнє літо": дивіться онлайн трейлер фільму
"Квиток до раю", 2022
Рейтинг IMDb: 6,1
Девід і Джорджія розлучились, але тепер мусять знову об'єднатись, коли дізнаються, що їхня донька виходить заміж за чоловіка, якого вони зовсім не знають. Батьки летять на Балі й намагаються завадити весіллю, щоб їхня дитина не зробила тих самих помилок, що і вони колись.
Однак під час спільної подорожі між колишнім подружжям знову виникають старі почуття.
"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму
"Без образ", 2023
Рейтинг IMDb: 6,3
Медді переживає фінансові труднощі і через це ризикує втратити будинок. Вона погоджується на пропозицію багатих знайомих – зав'язати стосунки з їхнім 19-річним сином, щоб хлопець навчився бути впевненішим. Спершу вся ця ситуація виглядає дуже дивною і навіть безглуздою, та зрештою вони стають дуже близькими друзями.
"Без образ": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ще одна шалена п'ятниця", 2025
Рейтинг IMDb: 6,2
Це продовження культової комедії, де у новій частині головні героїні Тесс і Анна мають власні сім'ї. Коли між поколіннями виникають конфлікти, жінки знову опиняються у чудернацькій ситуації, яка змушує їх помінятись тілами. Тепер вони мають прожити життя одна одної, щоб краще зрозуміти своїх близьких.
"Ще одна шалена п'ятниця": дивіться онлайн трейлер фільму
Трошки відходячи від літньої тематики, наполегливо рекомендуємо звернути увагу на прем'єру фільму "Одіссея". Йому уже пророкують статус "найкращого" у 2026 році.