Вечера можно проводить за просмотром интересных фильмов, чтобы расслабиться после тяжелого дня. На странице в Threads miss_rekota поделились подборкой лент с неожиданной концовкой.

Самые интересные фильмы с неожиданной концовкой

"Невидимый гость" (2016)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Испанский детективный триллер, режиссером и сценаристом которого стал Ориол Пауло. По сюжету, молодой бизнесмен Адриан Дория просыпается в запертом гостиничном номере рядом с телом погибшей возлюбленной Лауры Видал. Для защиты он нанимает престижного адвоката. Мужчины пытаются выяснить, что произошло.

"Невидимый гость": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игры разума" (2001)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

За основу этой биографической драмы взята одноименная книга американской писательницы Сильвии Назар. Ленту, которая получила четыре премии Оскар, срежиссировал Рон Говард, а главную роль сыграл Рассел Кроу.

Это история о талантливом молодом ученом Джоне Нэше, который хочет сделать важное научное открытие. Новаторская работа мужчины в сфере теории игр получает признание. Он начинает работать в элитном научном учреждении и участвует в секретных исследованиях. Неожиданно главный герой влюбляется.

"Игры разума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Остров проклятых" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Психологический триллер с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Режиссер ленты – Мартин Скорсезе. Она создана на основе одноименного романа американского писателя Денниса Лигейна.

События фильма происходят на острове Шаттер в Бостонской гавани в 1954 году, где есть психиатрическая больница Эшклифф для особо опасных преступников. Туда прибывают федеральный маршал Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул. Они берутся за расследование исчезновения пациентки Рэйчел Соландо, которая утопила троих детей.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь Дэвида Гейла" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Главную роль в этом триллере исполнил Кевин Спейси, а режиссером фильма выступил Алан Паркер.

Дэвид Гейл – преданный отец, популярный профессор и противник смертной казни, который пытался придерживаться собственных принципов. Но он оказывается в камере смертников за изнасилование и убийство своей коллеги-активистки Констанс Горровей. За три дня до казни мужчина соглашается дать эксклюзивное интервью Битси Блум.

"Жизнь Дэвида Гейла": смотрите онлайн трейлер фильма