Вечори можна проводити за переглядом цікавих фільмів, щоб розслабитися після важкого дня. На сторінці в Threads miss_rekota поділились добіркою стрічок з неочікуваною кінцівкою.

Найцікавіші фільми з неочікуваною кінцівкою

"Невидимий гість" (2016)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Іспанський детективний трилер, режисером і сценаристом якого став Оріол Пауло. За сюжетом, молодий бізнесмен Адріан Дорія прокидається у замкненому готельному номері поруч із тілом загиблої коханої Лаури Відал. Для захисту він наймає престижного адвоката. Чоловіки намагаються з'ясувати, що сталося.

"Невидимий гість": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ігри розуму" (2001)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

За основу цієї біографічної драми взято однойменну книгу американської письменниці Сильвії Назар. Стрічку, яка отримала чотири премії Оскар, зрежисирував Рон Говард, а головну роль зіграв Рассел Кроу.

Це історія про талановитого молодого науковця Джона Неша, який хоче зробити важливе наукове відкриття. Новаторська робота чоловіка у сфері теорії ігор отримує визнання. Він починає працювати в елітній науковій установі та бере участь у секретних дослідженнях. Несподівано головний герой закохується.

"Ігри розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Острів проклятих" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Психологічний трилер з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. Режисер стрічки – Мартін Скорсезе. Вона створена на основі однойменного роману американського письменника Денніса Лігейна.

Події фільму відбуваються на острові Шаттер у Бостонській гавані у 1954 році, де є психіатрична лікарня Ешкліфф для особливо небезпечних злочинців. Туди прибувають федеральний маршал Тедді Деніелс і його напарник Чак Оул. Вони беруться за розслідування зникнення пацієнтки Рейчел Соландо, яка втопила трьох дітей.

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя Девіда Гейла" (2003)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Головну роль у цьому трилері виконав Кевін Спейсі, а режисером фільму виступив Алан Паркер.

Девід Гейл – відданий батько, популярний професор і противник смертної кари, який намагався дотримуватися власних принципів. Та він опиняється в камері смертників за зґвалтування та вбивство своєї колеги-активістки Констанс Горровей. За три дні до страти чоловік погоджується дати ексклюзивне інтерв'ю Бітсі Блум.

"Життя Девіда Гейла": дивіться онлайн трейлер фільму