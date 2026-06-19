5 фильмов с закрученным сюжетом, которые сделают вечер интересным

Нельзя не согласиться с тем, что фильмы, в которых развитие событий не всегда однозначно, очень сильно притягивают зрителя. Именно в тех случаях, когда создатели играют с интуицией и умом потенциальной аудитории, кино выходит на новый уровень.

Так что если хотите немного пощекотать себе нервы и до последней минуты ждать развязки сюжета, то подборка фильмов от 24 Канала в этом поможет.

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"Помни", 2000

Рейтинг IMDb: 8,4

Это психологический триллер Кристофера Нолана, главная изюминка которого – нелинейный сюжет. События разворачиваются в обратном хронологическом порядке.

Память главного героя Леонарда "перезагружается" каждые 15 минут. Чтобы ориентироваться в жизни, он пользуется поляроидными снимками с подписями и делает татуировки с самыми важными фактами.

"Помни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Субстанция", 2024

Рейтинг IMDb: 7,2

Обладательница "Оскара" Элизабет Спаркл ведёт популярное телешоу по аэробике. В день её 50-летия продюсер увольняет женщину, считая её "старой" для телеэкранов. В отчаянии Элизабет узнает о нелегальном препарате под названием "Субстанция". Она покупает его, и после инъекции из её спины вылупляется новая, более молодая и идеальная версия – девушка по имени Сью.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

"Озеро Каддо", 2024

Рейтинг IMDb: 6,8

В 2022 году 8-летняя Анна бесследно исчезает в диких, лабиринтообразных водах озера Каддо. Её старшая сестра Элли отправляется на поиски, которые приводят её к жуткому открытию. Фильм постепенно раскрывает, что в районе озера существуют разломы во времени. Герои не просто ищут пропавшую девочку, а путешествуют между разными десятилетиями.

"Озеро Каддо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чёрный лебедь", 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

Психологический триллер рассказывает об одержимой перфекционизмом балерине Нине. Получив главную роль в "Лебедином озере", она должна сыграть и хрупкого Белого лебедя, и страстного Чёрного. Под давлением режиссёра и собственной психики девушка теряет грань между реальностью и галлюцинациями.

"Чёрный лебедь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шестое чувство", 1999

Рейтинг IMDb: 8,2

Психиатр Малкольм Кроу берется за сложное дело 9-летнего Коула. Мальчик замкнут в себе, на теле у него следы побоев, а другие дети считают его чудаком. Ребёнок открывает врачу секрет: он видит мёртвых людей. Малкольм сначала считает мальчика больным, но впоследствии меняет свой подход к ситуации.

"Шестое чувство": смотрите онлайн трейлер фильма

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