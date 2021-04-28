Оскароносной Пенелопе Крус исполняется 47 лет 28 апреля. Испанская актриса известна своим многолетним трудом с режиссером Педро Альмадоваром и громкими романами с голливудскими актерами. Редакция Кино 24 собрала лучшие фильмы с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом для вашего вечера.

Актерская карьера Пенелопы Крус началась с раннего успеха в испанском кино. Благодаря своей яркой внешности она быстро зарекомендовала себя как международная звезда, выступая как в испаноязычных, так и в англоязычных постановках. В 2008 году Пенелопа получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана за фильм "Вики Кристина Барселона", где уже не впервые сыграла со своим будущим мужем Хавьером Бардемом.

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Пенелопа и Хавьер познакомились на съемке первого фильма в карьере Пенелопы "Хамон, Хамон" (1992), но поженилась пара только после новой встречи на съемочной площадке фильма Вуди Аллена в 2008 году. Вот уже более 10 лет пара находится в счастливом браке, имеет двух общих детей. Актеры до сих пор продолжают радовать своих поклонников совместными фильмами.

1. "Хамон, Хамон"

Год: 1992

Режиссер: Бигас Луна

Оригинальное название: Jamón Jamón

История любви между сыном владельца фабрики по пошиву нижнего белья Хосе-Луис (Хорди Молья) и дочери местной проститутки – Сильвии (Пенелопа Крус). Мать Хосе-Луиса Кончита (Стефания Сандрелли) не рада влюбленности сына. Все становится еще хуже, когда узнает, что Сильвия беременна, и молодые люди готовятся к свадьбе. Кончита нанимает сексуального красавца Рауля (Хавьер Бардем), чтобы тот соблазнил девушку, предотвратив тем самым брак. Но Сильвия остается непреклонной, а Кончита сама влюбляется в Рауля. Последствия такого поворота событий становятся непредсказуемы.



"Хамон, Хамон" 1992: смотрите трейлер фильма онлайн

2. "Вики Кристина Барселона"

Год: 2008

Режиссер: Вуди Аллен

Оригинальное название: Vicky Cristina Barcelona

Две молодые девушки приезжают на отдых в Барселону. Каждая из них преследует свою цель. Вики хочет спокойно дописать дипломный проект. А Кристина мечтает завести роман и окунуться в водоворот приключений. Внезапно в их жизни появляется очаровательный художник Антонио и планы девушек меняются.

"Вики Кристина, Барселона" 2008: смотрите трейлер фильма онлайн

3. "Советник"

Год: 2013

Режиссер: Ридли Скот

Оригинальное название: The counselor

Успешный, безымянный и несколько беспринципный американский адвокат (Майкл Фассбендер) собирается сделать предложение своей прекрасной возлюбленной (Пенелопа Крус) и решает один раз радикально преступить закон: принять участие в прибыльной сделке, связанной с доставкой из Мексики в США многомиллионной партии кокаина.

Его партнеры – скользкий посредник в ковбойской шляпе (Брэд Питт) и бизнесмен (Хавьер Бардем), владелец ночных клубов и нескольких ручных гепардов, и подруга по имени Малкина (Камерон Диас). Все вокруг отчаянно намекают адвокату, что наркокартель – в случае чего – шутить не станет, но он слишком привык к тому, что всегда выходит сухим из воды.

Трейлер фильма "Советник": смотрите видео

4. "Эскобар"

Год: 2017

Режиссер: Фернандо Леона де Араноа

Оригинальное название: Loving Pablo



Байопик об известном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. В основу фильма легли мемуары журналистки Вирджинии Валехо (Пенелопа Крус), которая была любовницей Эскобара (Хавьер Бардем). Эта история – взгляд любящей женщины на своего мужчину, поэтому многие спорные моменты из биографии Пабло режиссер подает легкими штрихами.



"Эскобар" 2017: смотрите трейлер фильма онлайн

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5. "Все знают"

Год: 2018

Режиссер: Асгар Фархаді

Оригинальное название: Todos Lo Saben



Лаура (Пенелопа Крус) путешествует с мужем и детьми в Испанию на свадьбу своей младшей сестры. Прямо во время праздника похищают ее дочь Ирен. Причина этого трагического события лежит в глубинах прошлого ее матери Каролины, чьи тайны теперь будут открыты для всей родни.



"Все знают" 2018: смотрите трейлер фильма онлайн