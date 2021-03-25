Пенелопа Крус сыграет в новом фильме оскароносного Педро Альмодовара: первые фото
Кажется, тандем режиссера Педро Альмодовара и актрисы Пенелопы Крус не иссякнет никогда. В сети объявили об их новом фильме и показали первые фото.
Источник:24 канал
Педро Альмодовар снимает новый проект Madres Paralelas. Пока неизвестно, с каким названием лента поступит в украинский прокат. Но то, что этот фильм привлечет внимание ценителей драм испанского гранд-режиссера – сомнений не вызывает.
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Первой о работе над Madres Paralelas объявила актриса Росси Де Пальма, которая известна как муза оскароносного Педро Альмодовара. В инстаграме женщина разместила фото, где стоит спиной к камере и занимает знаменитого режиссера.
"Первый день съемок. Первые объятия", – написала она.
Известно, что в новой драме также сыграет Пенелопа Крус, хорошо известна тандемами с Педро Альмодовара.
Madres Paralelas: сюжет фильма
"В фильме я рассказываю о важности наших предков и потомков. Неизбежная и тема памяти. В моей фильмографии много историй матерей. Но те героини, которые стали частью истории, – совсем другие. Сейчас меня, как рассказчика, вдохновляют именно несовершенные матери", – рассказал Педро Альмодовар.
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Пенелопа Крус в фильмах Педро Альмодовара
Сотрудничество испанской актрисы Пенелопы Крус с Педро Альмодоваром длится годами. Красавица не скрывает: всегда увлекалась работами режиссера. Поэтому когда ее пригласили на первые съемки, она без раздумий согласилась.
Пенелопа Крус сыграла в фильмах Альмодовара:
- "Боль и слава"
- "Возвращение"
- "Разорванные объятия"
- "Все о моей матери"
- "Живая плоть"
- "Я очень возбужден"
Сам Педро Альмодовар получил славу в мире благодаря своему мастерству. Режиссер умеет через типичные образы показать недостатки, а также поднять темы, которые актуальны сейчас.
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