Кажется, тандем режиссера Педро Альмодовара и актрисы Пенелопы Крус не иссякнет никогда. В сети объявили об их новом фильме и показали первые фото.

Педро Альмодовар снимает новый проект Madres Paralelas. Пока неизвестно, с каким названием лента поступит в украинский прокат. Но то, что этот фильм привлечет внимание ценителей драм испанского гранд-режиссера – сомнений не вызывает.

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Первой о работе над Madres Paralelas объявила актриса Росси Де Пальма, которая известна как муза оскароносного Педро Альмодовара. В инстаграме женщина разместила фото, где стоит спиной к камере и занимает знаменитого режиссера.

"Первый день съемок. Первые объятия", – написала она.

Известно, что в новой драме также сыграет Пенелопа Крус, хорошо известна тандемами с Педро Альмодовара.

Madres Paralelas: сюжет фильма

Сценарий к новой драмы написал сам Педро Альмодовар. Работу над рукописью он начал в любое время карантина. Известно, что в центре событий окажутся две матери, родившие детей в один день.

"В фильме я рассказываю о важности наших предков и потомков. Неизбежная и тема памяти. В моей фильмографии много историй матерей. Но те героини, котор ые стали частью истории, – совсем другие. Сейчас меня, как рассказчика, вдохновляют именно несовершенные матери", – рассказал Педро Альмодовар.

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Съемки пройдут в Мадриде и Ла-Манчи. Но пока всех деталей ленты не рассекречивают, Пенелопа Крус показала первые кадры, сделанные на съемочной площадке Madres Paralelas.