Голливудская актриса Пенелопа Крус хорошо известна зрителям по десяткам успешных фильмов. Однако, оказывается, каждый раз на съемках нового проекта красавица испытывает неуверенность в себе и страх.

Пенелопа Крус рассказала о своей карьере

Но зрители об этом даже не могли бы догадаться, так как в кадре Пенелопа Крус выглядит непревзойденно. В новом интервью журналу Marie Claire France актриса решила рассказать о съемочном процессе лент и своих переживаниях.

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По словам Пенелопы Крус, страх перед новыми съемками для нее полезен. Актриса убеждает: нет ничего хуже, чем расслабленность и уверенность, потому что именно тогда и происходят кинопровалы.

"Каждый раз, когда я оказываюсь на новой площадке, мне кажется, что это мой первый фильм. Я чувствую неуверенность, которая в глубине души кажется мне полезной, так как это ощущение является лучшим способом не облажаться. Мне нравится испытывать этот страх. В каком-то смысле он помогает мне расширять актерские границы. Нет ничего хуже, чем слишком расслабиться на съемочной площадке", – рассказала Пенелопа Крус.

Сейчас к выходу готовится новая лента с участием Пенелопы Крус – шпионский фильм "355". В этом проекте актриса перевоплотилась в одну из агенток, которые стремятся спасти мир, поэтому ожидается, что экшн будет динамичным и сможет поразить киноманов.

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Не обошла знаменитая красавица и вопросы о хейтерстве. Каждая голливудская звезда получает порцию критики в сети, а беспощадные комментаторы не редко приводят к депрессии селебритиз. Однако Пенелопе Крус это не грозит, потому что она не ищет информации в сети о себе и не интересуется, как о ней отзываются другие.

"Я не зацикливаюсь на том, что обо мне думают другие... Что касается хейтерства, то я стараюсь не думать об этом и никогда не ищу свое имя в поисковиках. Это бы вредило моему психическому здоровью! Меня больше волнует мнение моей семьи и друзей. Но я, конечно, благодарна всем людям, которые в восторге от моих фильмов. Более того, я стараюсь лично отвечать на письма моих поклонников", – добавила Пенелопа Крус.

Новая съемка Пенелопы Крус

Кроме интервью, Пенелопа Крус снялась в роскошной фотосессии для глянца. Перед камерой актриса предстала в стильных casual-образах, подобранных в пастельных цветах.



Пенелопа Крус украсила обложку глянца / Фото Marie Claire



Актриса Пенелопа Крус / Фото Marie Claire



Съемка Пенелопы Крус для журнала / Фото Marie Claire



Пенелопа Крус в роскошной фотосессии / Фото Marie Claire