Голлівудська актриса Пенелопа Крус добре відома глядачам за десятками успішних фільмів. Однак, виявляється, щоразу на зйомках нового проєкту красуня відчуває невпевненість у собі і страх.

Пенелопа Крус розповіла про свою кар'єру

Та глядачі про це навіть не могли б здогадатись, адже в кадрі Пенелопа Крус виглядає неперевершено. В новому інтерв'ю журналу Marie Claire France актриса вирішила розповісти про знімальний процес стрічок та свої переживання.

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За словами Пенелопи Крус, страх перед новими зйомками для неї корисний. Актриса переконує: немає нічого гіршого, аніж розслабленість і впевненість, адже саме тоді і стаються кінопровали.

"Кожен раз, коли я опиняюся на новому майданчику, мені здається, що це мій перший фільм. Я відчуваю невпевненість, яка в глибині душі здається мені корисною, бо це відчуття є найкращим способом не облажатися. Мені подобається відчувати цей страх. В якомусь сенсі він допомагає мені розширювати акторські межі. Немає нічого гіршого, ніж занадто розслабитися на знімальному майданчику", – розповіла Пенелопа Крус.

Наразі до виходу готується нова стрічка за участю Пенелопи Крус – шпигунський фільм "355". У цьому проєкті актриса перевтілилась в одну з агенток, які прагнуть врятувати світ, тому очікується, що екшн буде динамічним і зможе вразити кіноманів.

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Не оминула знаменита красуня і питань про хейтерство. Кожна голлівудська зірка отримує порцію критики в мережі, а нещадні коментатори не рідко призводять до депресії селебрітіз. Однак Пенелопі Крус це не загрожує, бо вона не шукає інформації у мережі про себе та не цікавиться, як про неї відгукуються інші.

"Я не зациклююсь на тому, що про мене думають інші... Щодо хейтерства, то я намагаюся не думати про це і ніколи не шукаю своє ім'я в пошуковиках. Це би шкодило моєму психічному здоров'ю! Мене більше хвилює думка моєї сім'ї і друзів. Але я, звісно, вдячна всім людям, які в захваті від моїх фільмів. Ба більше, я намагаюсь особисто відповідати на листи моїх прихильників", – додала Пенелопа Крус.

Нова зйомка Пенелопи Крус

Окрім інтерв'ю, Пенелопа Крус знялась у розкішній фотосесії для глянцю. Перед камерою актриса постала у стильних casual-образах, підібраних в пастельних кольорах.



Пенелопа Крус прикрасила обкладинку глянцю / Фото Marie Claire



Актриса Пенелопа Крус / Фото Marie Claire



Зйомка Пенелопи Крус для журналу / Фото Marie Claire



Пенелопа Крус у розкішній фотосесії / Фото Marie Claire