Здається, тандем режисера Педро Альмодовара і актриси Пенелопи Крус не вичерпається ніколи. У мережі оголосили про їхній новий фільм та показали перші фото.

Педро Альмодовар знімає новий проєкт Madres Paralelas. Наразі невідомо, з якою назвою стрічка поступить в український прокат. Але те, що цей фільм приверне увагу поціновувачів драм іспанського гранд-режисера – сумнівів не викликає.

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Першою про роботу над Madres Paralelas оголосила актриса Россі Де Пальма, яка відома як муза оскароносного Педро Альмодовара. В інстаграмі жінка розмістила фото, де стоїть спиною до камери та обіймає знаменитого режисера.

"Перший день зйомок. Перші обійми", – написала вона.

Відомо, що у новій драмі також зіграє Пенелопа Крус, добре відома тандемами з Педро Альмодоваром.

Madres Paralelas: сюжет фільму

Сценарій до нової драми написав сам Педро Альмодовар. Роботу над рукописом він розпочав у час карантину. Відомо, що у центрі подій опиняться дві матері, які народили дітей в один день.

"У фільмі я розповідаю про важливість наших предків та нащадків. Неминуча і тема пам'яті. У моїй фільмографії багато історій матерів. Але ті героїні, що стали частиною цієї історії, – зовсім інші. Зараз мене, як оповідача, надихають саме недосконалі матері", – розповів Педро Альмодовар.

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Зйомки пройдуть у Мадриді та Ла-Манчі. Та поки всіх деталей стрічки не розсекречують, Пенелопа Крус показала перші кадри, зроблені на знімальному майданчику Madres Paralelas.