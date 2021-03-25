Пенелопа Крус зіграє у новій стрічці оскароносного Педро Альмодовара: перші фото
Здається, тандем режисера Педро Альмодовара і актриси Пенелопи Крус не вичерпається ніколи. У мережі оголосили про їхній новий фільм та показали перші фото.
Джерело:24 канал
Педро Альмодовар знімає новий проєкт Madres Paralelas. Наразі невідомо, з якою назвою стрічка поступить в український прокат. Але те, що цей фільм приверне увагу поціновувачів драм іспанського гранд-режисера – сумнівів не викликає.
Читайте також Завжди здається, що це мій перший фільм, – Пенелопа Крус розповіла про невпевненість на зйомках
Першою про роботу над Madres Paralelas оголосила актриса Россі Де Пальма, яка відома як муза оскароносного Педро Альмодовара. В інстаграмі жінка розмістила фото, де стоїть спиною до камери та обіймає знаменитого режисера.
"Перший день зйомок. Перші обійми", – написала вона.
Відомо, що у новій драмі також зіграє Пенелопа Крус, добре відома тандемами з Педро Альмодоваром.
Madres Paralelas: сюжет фільму
"У фільмі я розповідаю про важливість наших предків та нащадків. Неминуча і тема пам'яті. У моїй фільмографії багато історій матерів. Але ті героїні, що стали частиною цієї історії, – зовсім інші. Зараз мене, як оповідача, надихають саме недосконалі матері", – розповів Педро Альмодовар.
Цікаво Син Віна Дізеля дебютує у новому фільмі "Форсаж": кого зіграв 10-річний хлопчик
Пенелопа Крус у фільмах Педро Альмодовара
Співпраця іспанської актриси Пенелопи Крус з Педро Альмодоваром триває роками. Красуня не приховує: завжди захоплювалась роботами режисера. Тому коли її запросили на перші зйомки, вона без роздумів зголосилась.
Пенелопа Крус зіграла у фільмах Альмодовара:
- "Біль і слава"
- "Повернення"
- "Розірвані обійми"
- "Все про мою матір"
- "Жива плоть"
- "Я дуже збуджений"
Сам Педро Альмодовар отримав славу у світі завдяки своїй майстерності. Режисер вміє через типові образи показати вади суспільства, а також порушити теми, які є актуальними зараз.
Поділитися новиною