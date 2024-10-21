Окунуться в другой мир: 3 лучших научно-фантастических фильма с вымышленными планетами

Главная изюминка научно-фантастического кино заключается в том, что в этом жанре нет ограничений. Здесь можно выходить далеко за пределы Земли и придумывать разнообразные миры и целые галактики, где будут происходить невероятные события.

Часто создатели кино переносят зрителя в совершенно другое место в пространстве – вымышленную планету со своими правилами и особенностями. Кино 24 расскажет об одних из лучших из научно-фантастических фильмов, события которых разворачиваются на вымышленных планетах.

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"Звездные войны" (оригинальная трилогия)

Планета: Альдераан, Беспин, Джеонозис, Эндор, Корусант и многие другие

Франшиза Джорджа Лукаса "Звездные войны" – одни из лучших фильмов в жанре научной фантастики. Каждая отдельная часть имеет свои детали и отдельные миры, однако оригинальная трилогия – несравнимая. Здесь далеко не одна, а множество планет и спутников: от пустынь Татуина до лесов Эндор. Интересно, что описание некоторых из них близко к реальным планетам в Млечном Пути.

"Эпизод IV. Новая Надежда": смотрите трейлер онлайн

"Дюна 2"

Планета: Арракис

Первая часть этого фильма довольно успешная, однако именно вторая гарантированно попадет в рейтинги лучших научно-фантастических лент 21 века. Пустынная планета Арракис сначала была родиной Фрименов, а впоследствии стала столицей империи Атридов.

Почти вся ее поверхность состояла из сухих дюнных пустынь, отсюда и название – Дюна. Режиссеру Дени Вильневу удалось в несколько часов втиснуть сложную мироздание, созданную писателем Фрэнком Гербертом.

"Дюна 2": смотрите трейлер онлайн

"Чужой"

Планета: LV-426

Фильм Ридли Скотта соединил фантастику и ужасы. Он рассказывает об экипаже космического корабля, прибывшего на близлежащую планету, где раздавалась тревога. Так он оказывается в ловушке со смертоносной формой жизни на борту. События фильма в основном происходят на борту космического корабля Ностромо, но именно с планеты LV-426 все и началось.

"Чужой": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы помогут на небольшое время забыть о реальности и окунуться в другой мир – со своими приключениями, героями и загадками.