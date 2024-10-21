Часто творці кіно переносять глядача у зовсім інше місце у просторі – вигадану планету зі своїми правилами та особливостями. Кіно 24 розповість про одні з найкращих з науково-фантастичних фільмів, події яких розгортаються на вигаданих планетах.

Цікаво Від "Гаррі Поттера" до "Сяйва": 5 найвідоміших близнюків у фільмах

"Зоряні війни" (оригінальна трилогія)

Планета: Альдераан, Беспін, Джеонозис, Ендор, Корусант та багато інших

Франшиза Джорджа Лукаса "Зоряні війни" – одні з найкращих фільмів у жанрі наукової фантастики. Кожна окрема частина має свої деталі та окремі світи, однак оригінальна трилогія – незрівнянна. Тут далеко не одна, а безліч планет і супутників: від пустель Татуїну до лісів Ендор. Цікаво, що опис деяких з них близький до реальних планет у Чумацькому Шляху.

"Епізод IV. Нова Надія": дивіться трейлер онлайн

"Дюна 2"

Планета: Арракіс

Перша частина цього фільму доволі успішна, однак саме друга гарантовано потрапить у рейтинги найкращих науково-фантастичних стрічок 21 століття. Пустельна планета Арракіс спершу була батьківщиною Фрименів, а згодом стала столицею імперії Атрідів.

Майже вся її поверхня складалась з сухих дюнних пустель, звідси й назва – Дюна. Режисеру Дені Вільневу вдалось у кілька годин втиснути складну світобудову, створену письменником Френком Гербертом.

"Дюна 2": дивіться трейлер онлайн

"Чужий"

Планета: LV-426

Фільм Рідлі Скотта поєднав фантастику та жахи. Він розповідає про екіпаж космічного корабля, що прибув на прилеглу планету, де лунала тривога. Так він опиняється у пастці зі смертоносною формою життя на борту. Події фільму здебільшого відбуваються на борту космічного корабля Ностромо, але саме з планети LV-426 все й розпочалося.

"Чужий": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми допоможуть на невеликий час забути про реальність та поринути в інший світ – зі своїми пригодами, героями та загадками.