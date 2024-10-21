Часто творці кіно переносять глядача у зовсім інше місце у просторі – вигадану планету зі своїми правилами та особливостями. Кіно 24 розповість про одні з найкращих з науково-фантастичних фільмів, події яких розгортаються на вигаданих планетах.
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"Зоряні війни" (оригінальна трилогія)
Планета: Альдераан, Беспін, Джеонозис, Ендор, Корусант та багато інших
Франшиза Джорджа Лукаса "Зоряні війни" – одні з найкращих фільмів у жанрі наукової фантастики. Кожна окрема частина має свої деталі та окремі світи, однак оригінальна трилогія – незрівнянна. Тут далеко не одна, а безліч планет і супутників: від пустель Татуїну до лісів Ендор. Цікаво, що опис деяких з них близький до реальних планет у Чумацькому Шляху.
"Епізод IV. Нова Надія": дивіться трейлер онлайн
"Дюна 2"
Планета: Арракіс
Перша частина цього фільму доволі успішна, однак саме друга гарантовано потрапить у рейтинги найкращих науково-фантастичних стрічок 21 століття. Пустельна планета Арракіс спершу була батьківщиною Фрименів, а згодом стала столицею імперії Атрідів.
Майже вся її поверхня складалась з сухих дюнних пустель, звідси й назва – Дюна. Режисеру Дені Вільневу вдалось у кілька годин втиснути складну світобудову, створену письменником Френком Гербертом.
"Дюна 2": дивіться трейлер онлайн
"Чужий"
Планета: LV-426
Фільм Рідлі Скотта поєднав фантастику та жахи. Він розповідає про екіпаж космічного корабля, що прибув на прилеглу планету, де лунала тривога. Так він опиняється у пастці зі смертоносною формою життя на борту. Події фільму здебільшого відбуваються на борту космічного корабля Ностромо, але саме з планети LV-426 все й розпочалося.
"Чужий": дивіться трейлер онлайн
Ці фільми допоможуть на невеликий час забути про реальність та поринути в інший світ – зі своїми пригодами, героями та загадками.