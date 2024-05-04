Кино 24 расскажет о трех комедийных фильмах с высоким рейтингом. Каждый из вариантов будет удачным выбором для просмотра на выходные.

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"Большой куш"

Год: 2000

Режиссёр : Режиссёр: Гай Ричи

Рейтинг IMDb: 8.2

Черная комедия рассказывает о банде грабителей, один из которых грабит еврейскую контору. Фрэнки – так зовут бандита – едет в Нью-Йорк с награбленным. Большой бриллиант, который и называется "куш", он должен передать боссу. Тем временем владельцы зала игровых автоматов и нелегальные боксерские продюсеры готовят к бою своего бойца. В дело с поединком влипает и сам Фрэнки, что усложняет его главную задачу.

"Большой куш": смотрите трейлер онлайн

"День сурка"

Год: 1993

Режиссер: Гарольд Ремис

Рейтинг IMDb: 8.0

Фильм переносит в небольшой американский городок Панксатони в штате Пенсильвания, где ежегодно 2 февраля проходит праздник "День сурка". В этот день люди будят из зимней спячки сурка по имени Фил и прогнозируют, когда наступит весна.

Ежегодно в город приезжает напыщенный и ворчливый обозреватель Фил Коннорс, который ненавидит этот фестиваль. Но на этот раз телеведущего решает испытать судьба: он попадает во временную петлю и ежедневно проживает то же 2 февраля.

"День сурка": смотрите трейлер онлайн

"Большой Лебовски"

Год: 1998

Режиссер: Джоэл и Итан Коэн

Рейтинг IMDb: 8.1

События культового фильма происходят в Лос-Анджелесе в 1991 году. Главный герой – Джеффри Лебовски, который живет жизнь в свое удовольствие. Вдруг весь его размеренный стиль жизни прерывает опасность. В доме он находит двух бандитов, которые перепутали его с "большим" Лебовски – престарелым богачом, жена которого задолжала немалую сумму перед гангстерами.

Джеффри еле смог доказать, что он не тот, кто нужен бандитам. А потом и сам решает навестить однофамильца за компенсацией.

"Большой Лебовски": смотрите трейлер онлайн

Надеемся, в этом перечне вы найдете фильм, что понравится и подарит положительные эмоции в преддверии праздников.