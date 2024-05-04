Кіно 24 розповість про три комедійні фільми з високим рейтингом. Кожен з варіантів буде вдалим вибором для перегляду на вихідні.

Дивіться також 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

"Великий куш"

Рік: 2000

Режисер: Гай Річі

Рейтинг IMDb: 8.2

Чорна комедія розповідає про банду грабіжників, один з яких грабує єврейську контору. Френкі – так звати бандита – їде до Нью-Йорка з награбованим. Великий діамант, який і має назву "куш", він повинен передати босові. Тим часом власники залу ігрових автоматів та нелегальні боксерські продюсери готують до бою свого бійця. У справу з поєдинком влипає і сам Френкі, що ускладнює його головне завдання.

"Великий куш": дивіться трейлер онлайн

"День бабака"

Рік: 1993

Режисер: Гарольд Реміс

Рейтинг IMDb: 8.0

Фільм переносить у невеличке американське містечко Панксатоні у штаті Пенсильванія, де щороку 2 лютого проходить свято "День бабака". У цей день люди будять з зимової сплячки бабака на ім'я Філ та прогнозують, коли настане весна.

Щороку у місто приїздить пихатий і буркотливий оглядач Філ Коннорс, який ненавидить цей фестиваль. Але цього разу телеведучого вирішує випробувати доля: він потрапляє у часову петлю та щодня проживає те саме 2 лютого.

"День бабака": дивіться трейлер онлайн

"Великий Лебовські"

Рік: 1998

Режисер: Джоел та Ітан Коен

Рейтинг IMDb: 8.1

Події культового фільму відбуваються у Лос-Анджелесі у 1991 році. Головний герой – Джеффрі Лебовські, який живе життя у своє задоволення. Раптом весь його розмірений стиль життя перериває небезпека. У домі він знаходить двох бандитів, які переплутали його з "великим" Лебовські – пристарілим багатієм, дружина якого заборгувала чималу суму перед гангстерами.

Джеффрі ледве зміг довести, що він не той, хто потрібен бандитам. А потім і сам вирішує завітати до однофамільця за компенсацією.

"Великий Лебовські": дивіться трейлер онлайн

Сподіваємось, у цьому переліку ви знайдете фільм, що сподобається та подарує позитивні емоції напередодні свят.