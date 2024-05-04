3 высокорейтинговые комедии, которые стоит посмотреть на выходных
Наконец начались долгожданные выходные. В это время хочется как можно дольше побыть с близкими и семьей. Устроить киномарафон в период праздников – всегда хорошая идея.
Кино 24 расскажет о трех комедийных фильмах с высоким рейтингом. Каждый из вариантов будет удачным выбором для просмотра на выходные.
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"Большой куш"Год: 2000
Режиссёр : Режиссёр: Гай Ричи
Рейтинг IMDb: 8.2
Черная комедия рассказывает о банде грабителей, один из которых грабит еврейскую контору. Фрэнки – так зовут бандита – едет в Нью-Йорк с награбленным. Большой бриллиант, который и называется "куш", он должен передать боссу. Тем временем владельцы зала игровых автоматов и нелегальные боксерские продюсеры готовят к бою своего бойца. В дело с поединком влипает и сам Фрэнки, что усложняет его главную задачу.
"Большой куш": смотрите трейлер онлайн
"День сурка"Год: 1993
Режиссер: Гарольд Ремис
Рейтинг IMDb: 8.0
Фильм переносит в небольшой американский городок Панксатони в штате Пенсильвания, где ежегодно 2 февраля проходит праздник "День сурка". В этот день люди будят из зимней спячки сурка по имени Фил и прогнозируют, когда наступит весна.
Ежегодно в город приезжает напыщенный и ворчливый обозреватель Фил Коннорс, который ненавидит этот фестиваль. Но на этот раз телеведущего решает испытать судьба: он попадает во временную петлю и ежедневно проживает то же 2 февраля.
"День сурка": смотрите трейлер онлайн
"Большой Лебовски"Год: 1998
Режиссер: Джоэл и Итан Коэн
Рейтинг IMDb: 8.1
События культового фильма происходят в Лос-Анджелесе в 1991 году. Главный герой – Джеффри Лебовски, который живет жизнь в свое удовольствие. Вдруг весь его размеренный стиль жизни прерывает опасность. В доме он находит двух бандитов, которые перепутали его с "большим" Лебовски – престарелым богачом, жена которого задолжала немалую сумму перед гангстерами.
Джеффри еле смог доказать, что он не тот, кто нужен бандитам. А потом и сам решает навестить однофамильца за компенсацией.
"Большой Лебовски": смотрите трейлер онлайн
Надеемся, в этом перечне вы найдете фильм, что понравится и подарит положительные эмоции в преддверии праздников.