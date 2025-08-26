На Netflix также можно найти фильмы, высоко оцененные критиками и зрителями. Кино 24 расскажет о таких лентах, которые гарантированно подарят вечер захватывающих эмоций и погрузят в мир качественного кино.

"Форрест Гамп"

Год: 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Главный герой Форрест Гамп – особенный человек. Жизнь проводит его сквозь войну во Вьетнаме и Уотергейтский скандал, встреча с Джоном Ленноном и Элвисом Пресли. Все это время он отправляет письма своей подруге детства. Когда Форрест снова ее встречает, то понимает, что она его стесняется. Но от этого чувства не исчезают.

"Шоу Трумана"

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 8,2

Продавец Трумен Бербанк имеет обычную жизнь – ездит на работу, отдыхает с друзьями, смотрит новости. Но вдруг он начинает подозревать, что все вокруг него – ненастоящее. Трумен замечает странные вещи и решает все это исследовать. То, что его ждет, изменит его жизнь навсегда.

"Общество мертвых поэтов"

Год: 1989

Рейтинг IMDb: 8,1

События фильма разворачиваются в 1959 году, когда Джон Китинг становится преподавателем в престижной школе для мальчиков в Новой Англии. Он стремится приложить все усилия, чтобы открыть ученикам двери в увлекательный мир искусства и поощрить студентов к самовыражению. Вдохновленные ученики возрождают Общество мертвых поэтов, участником которого ранее был сам Китинг.

"Красота по-американски"

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 8,3

В центре оскароносной социальной драмы – 42-летний Лестер Бернем, переживающий кризис среднего возраста. Проблемы окружают его отовсюду: на работе грозит увольнение, а дома – упреки от жены и детей. Он чуть не впадает в депрессию, как вдруг знакомится с юной красавицей Анжелой.

"Оппенгеймер"

Год: 2023

Рейтинг IMDb: 8,3

Биографический фильм Кристофера Нолана рассказывает о Роберте Оппенгеймере – физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Он становится научным руководителем "Манхэттенского проекта", в рамках которого разработали первое ядерное оружие. Оппенгеймер проводит успешные испытания, но впоследствии сталкивается с угрызениями совести.

