На Netflix також можна знайти фільми, що високо оцінені критиками й глядачами. Кіно 24 розповість про такі стрічки, які гарантовано подарують вечір захопливих емоцій і занурять у світ якісного кіно.

"Форрест Гамп"

Рік: 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Головний герой Форрест Гамп – особлива людина. Життя проводить його крізь війну у В'єтнамі та Вотергейтський скандал, зустріч з Джоном Ленноном та Елвісом Преслі. Весь цей час він надсилає листи своїй подрузі дитинства. Коли Форрест знову її зустрічає, то розуміє, що вона його соромиться. Але від цього почуття не зникають.

"Форрест Гамп": дивіться трейлер онлайн

"Шоу Трумена"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 8,2

Продавець Трумен Бербанк має звичайне життя – їздить на роботу, відпочиває з друзями, дивиться новини. Та раптом він починає підозрювати, що все навколо нього – несправжнє. Трумен помічає дивні речі та вирішує все це дослідити. Те, що на нього чекає, змінить його життя назавжди.

"Шоу Трумена": дивіться трейлер онлайн

"Спілка мертвих поетів"

Рік: 1989

Рейтинг IMDb: 8,1

Події фільму розгортаються у 1959 році, коли Джон Кітінг стає викладачем у престижній школі для хлопців у Новій Англії. Він прагне докласти всіх зусиль, щоб відкрити учням двері у захопливий світ мистецтва та заохотити студентів до самовираження. Натхненні учні відроджують Товариство мертвих поетів, учасником якого раніше був сам Кітінг.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер онлайн

"Краса по-американськи"

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 8,3

У центрі оскароносної соціальної драми – 42-річний Лестер Бернем, що переживає кризу середнього віку. Проблеми оточують його звідусіль: на роботі грозить звільнення, а вдома – докори від дружини та дітей. Він мало не впадає в депресію, аж раптом знайомиться з юною красунею Анжелою.

"Краса по-американськи": дивіться трейлер онлайн

"Оппенгеймер"

Рік: 2023

Рейтинг IMDb: 8,3

Біографічний фільм Крістофера Нолана розповідає про Роберта Оппенгеймера – фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Він стає науковим керівником "Мангеттенського проєкту", у рамках якого розробили першу ядерну зброю. Оппенгеймер проводить успішні випробування, але згодом стикається з докорами совісті.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер онлайн