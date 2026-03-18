3 малоизвестных высокорейтинговых фильма, которые стоит посмотреть всем

Вечером после работы хочется расслабиться. Некоторые любят смотреть фильмы, но часто на поиски уходит много времени.

24 Канал расскажет о малоизвестных высокорейтинговых фильмах, которые стоит посмотреть. Обязательно сохраняйте подборку, ведь уже совсем скоро пятница и выходные, когда можно будет отдохнуть.

Малоизвестные высокорейтинговые фильмы, которые стоит посмотреть

"Начало" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

В фильме рассказывается о профессиональном воре Доме Коббе. Он умеет проникать в сознание людей во время сна, чтобы достать необходимую информацию. Главный герой должен выполнить сложную задачу: сделать так, чтобы наследник крупной корпорации распустил бизнес и решил, что это его идея.

"Отступники" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Сюжет разворачивается вокруг двух мужчин – полицейского-мафии и мафиозного шпиона в полиции. Они ведут двойную жизнь, поэтому их в любой момент могут разоблачить.

"Одержимость" (2014)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Эндрю мечтает стать выдающимся барабанщиком. Как-то на него обращает внимание дирижер лучшего в стране оркестра. Однако новый наставник использует жесткие методы обучения, из-за чего жизнь парня меняется. Главный герой становится одержим тем, чтобы достичь успеха и совершенства.

