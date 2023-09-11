Премьеры сентября: 16 долгожданных фильмов, которые нельзя пропустить

Сентябрь – насыщенная луна для настоящих поклонников кино. Премьеры, среди которых украинский фильм "Я, Нина" или следующая часть серии боевиков "Неудержимые", не оставят равнодушными ни одного киномана.

Уже 1 сентября вышел фильм "Бедные-несчастные", рассказывающий о неуравновешенной и чрезвычайно привлекательной женщине по имени Белла Бакстер, главную роль в котором исполнила Эмма Стоун. Кроме того, для зрителей интересным может быть документальный фильм-расследование под названием "Евродонбас".

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От увлекательных приключений в Греции до эмоциональных драм, комедий и противостояния искусственному интеллекту – в сентябре каждый найдет фильм по своему вкусу. Полный список всех премьер доступен ниже.

Премьеры сентября

1 сентября

"Бедные-несчастные" – экранизация одноименного романа Аласдера Грея с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уильямом Деффо в ролях;

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и из. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

7 сентября

"Монахиня 2" – сиквел готического горора 2018 года с Таисией Фармигой;

– сиквел готического горора 2018 года с Таисией Фармигой; "Я, Нина" – украинский фильм, снятый по мотивам личной истории журналистки и телеведущей Янины Соколовой о борьбе с раком;

– украинский фильм, снятый по мотивам личной истории журналистки и телеведущей Янины Соколовой о борьбе с раком; "Под гипнозом" – детектив с Беном Аффлеком в главной роли;

– детектив с Беном Аффлеком в главной роли; "Моя большая греческая свадьба 3" – американская романтическая комедия о путешествии семьи Портокалос в Грецию;

"Моя большая греческая свадьба 3": смотрите трейлер

14 сентября

"Призраки в Венеции" – фильм по роману Агаты Кристи "Вечерка на Геловин";

– фильм по роману Агаты Кристи "Вечерка на Геловин"; "Душа команды" – семейная комедия, победитель Чилдрен Кинофеста этого года;

– семейная комедия, победитель Чилдрен Кинофеста этого года; "Клык" – ретроспективный фильм трехкратного номинанта на Оскар Йоргоса Лантимоса;

– ретроспективный фильм трехкратного номинанта на Оскар Йоргоса Лантимоса; "После. Навсегда" – популярная мелодрама о безудержной любви Хардина и Тессы;

"После. Навсегда": смотрите трейлер

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21 сентября

"Неудержимые 4" – американский боевик режиссера Скотта Во. Главные роли сыграли актеры Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Джейсон Стейтем;

– американский боевик режиссера Скотта Во. Главные роли сыграли актеры Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Джейсон Стейтем; "Имение" – комедия с голливудским актером Дэвидом Духовны, имеющим украинские корни;

– комедия с голливудским актером Дэвидом Духовны, имеющим украинские корни; "Евродонбас" – документальный фильм-расследование, развенчивающий советские мифы о Донбассе и рассказывающий о том, как индустрию региона основывали европейцы;

– документальный фильм-расследование, развенчивающий советские мифы о Донбассе и рассказывающий о том, как индустрию региона основывали европейцы; "Реалити" – биографический фильм с Сидни Свини в главной роли;

– биографический фильм с Сидни Свини в главной роли; "Репродукция будущего" – фантастическая комедия режиссера Софи Бартез, которую она сняла после 9-летнего перерыва. Главную роль сыграла Эмилия Кларк;

28 сентября

"Творец" – постапокалиптический экшн, где человечество борется с искусственным интеллектом;

– постапокалиптический экшн, где человечество борется с искусственным интеллектом; "Пила Х" – продолжение бессмертной франшизы о маньяке Джоне Крамере.

"Пила Х": смотрите трейлер