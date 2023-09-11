Премьеры сентября: 16 долгожданных фильмов, которые нельзя пропустить
Сентябрь – насыщенная луна для настоящих поклонников кино. Премьеры, среди которых украинский фильм "Я, Нина" или следующая часть серии боевиков "Неудержимые", не оставят равнодушными ни одного киномана.
Уже 1 сентября вышел фильм "Бедные-несчастные", рассказывающий о неуравновешенной и чрезвычайно привлекательной женщине по имени Белла Бакстер, главную роль в котором исполнила Эмма Стоун. Кроме того, для зрителей интересным может быть документальный фильм-расследование под названием "Евродонбас".
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От увлекательных приключений в Греции до эмоциональных драм, комедий и противостояния искусственному интеллекту – в сентябре каждый найдет фильм по своему вкусу. Полный список всех премьер доступен ниже.
Премьеры сентября
1 сентября
- "Бедные-несчастные" – экранизация одноименного романа Аласдера Грея с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уильямом Деффо в ролях;
7 сентября
- "Монахиня 2" – сиквел готического горора 2018 года с Таисией Фармигой;
- "Я, Нина" – украинский фильм, снятый по мотивам личной истории журналистки и телеведущей Янины Соколовой о борьбе с раком;
- "Под гипнозом" – детектив с Беном Аффлеком в главной роли;
- "Моя большая греческая свадьба 3" – американская романтическая комедия о путешествии семьи Портокалос в Грецию;
"Моя большая греческая свадьба 3": смотрите трейлер
14 сентября
- "Призраки в Венеции" – фильм по роману Агаты Кристи "Вечерка на Геловин";
- "Душа команды" – семейная комедия, победитель Чилдрен Кинофеста этого года;
- "Клык" – ретроспективный фильм трехкратного номинанта на Оскар Йоргоса Лантимоса;
- "После. Навсегда" – популярная мелодрама о безудержной любви Хардина и Тессы;
"После. Навсегда": смотрите трейлер
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21 сентября
- "Неудержимые 4" – американский боевик режиссера Скотта Во. Главные роли сыграли актеры Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Джейсон Стейтем;
- "Имение" – комедия с голливудским актером Дэвидом Духовны, имеющим украинские корни;
- "Евродонбас" – документальный фильм-расследование, развенчивающий советские мифы о Донбассе и рассказывающий о том, как индустрию региона основывали европейцы;
- "Реалити" – биографический фильм с Сидни Свини в главной роли;
- "Репродукция будущего" – фантастическая комедия режиссера Софи Бартез, которую она сняла после 9-летнего перерыва. Главную роль сыграла Эмилия Кларк;
28 сентября
- "Творец" – постапокалиптический экшн, где человечество борется с искусственным интеллектом;
- "Пила Х" – продолжение бессмертной франшизы о маньяке Джоне Крамере.
"Пила Х": смотрите трейлер