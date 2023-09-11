Вже 1 вересня вийшов фільм "Бідолашні", що розповідає про неврівноважену і надзвичайно привабливу жінку на ім'я Белла Бакстер, головну роль у якому виконала Емма Стоун. Крім того, для глядачів цікавим може бути документальний фільм-розслідування під назвою "Євродонбас".

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Від захопливих пригод в Греції до емоційних драм, комедій та протистояння штучному інтелекту – у вересні кожен знайде фільм за своїм смаком. Повний список усіх прем'єр доступний нижче.

Прем'єри вересня

​1 вересня

"Бідолашні" – екранізація однойменного роману Аласдера Ґрея з Еммою Стоун, Марком Руффало та Вільямом Деффо у ролях;

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7 вересня

"Монахиня 2" – сиквел готичного горору 2018 року з Таїсією Фарміґою;

– сиквел готичного горору 2018 року з Таїсією Фарміґою; "Я, Ніна" – український фільм, знятий за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової про боротьбу з раком;

– український фільм, знятий за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової про боротьбу з раком; "Під гіпнозом" – детектив з Беном Аффлеком у головній ролі;

– детектив з Беном Аффлеком у головній ролі; "Моє велике грецьке весілля 3" – американська романтична комедія про подорож сім'ї Портокалос до Греції;

"Моє велике грецьке весілля 3": дивіться трейлер

14 вересня

"Привиди у Венеції" – фільм за романом Агати Крісті "Вечірка на Геловін";

– фільм за романом Агати Крісті "Вечірка на Геловін"; "Душа команди" – сімейна комедія, переможець цьогорічного Чілдрен Кінофесту;

– сімейна комедія, переможець цьогорічного Чілдрен Кінофесту; "Ікло" – ретроспективний фільм триразового номінанта на Оскар Йоргоса Лантімоса;

– ретроспективний фільм триразового номінанта на Оскар Йоргоса Лантімоса; "Після. Назавжди" – популярна мелодрама про нестримне кохання Хардіна і Тесси;

"Після. Назавжди": дивіться трейлер

Останній шанс 8 крутих фільмів Netflix, які варто подивитися до кінця вересня

21 вересня

"Нестримні 4" – американський бойовик режисера Скотта Во. Головні ролі зіграли актори Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен та Джейсон Стейтем;

– американський бойовик режисера Скотта Во. Головні ролі зіграли актори Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен та Джейсон Стейтем; "Маєток" – комедія з голлівудським актором Девідом Духовни, який має українські корені;

– комедія з голлівудським актором Девідом Духовни, який має українські корені; "Євродонбас" – документальний фільм-розслідування, який розвінчує радянські міфи про Донбас і розповідає про те, як індустрію регіону засновували європейці;

– документальний фільм-розслідування, який розвінчує радянські міфи про Донбас і розповідає про те, як індустрію регіону засновували європейці; "Реаліті" – біографічний фільм з Сідні Свіні в головній ролі;

– біографічний фільм з Сідні Свіні в головній ролі; "Репродукція майбутнього" – фантастична комедія режисерки Софі Бартез, який вона зняла після 9-річної перерви. Головну роль зіграла Емілія Кларк;

28 вересня

"Творець" – постапокаліптичний екшн, де людство бореться зі штучним інтелектом;

– постапокаліптичний екшн, де людство бореться зі штучним інтелектом; "Пила Х" – продовження невмирущої франшизи про маніяка Джона Крамера.

"Пила Х": дивіться трейлер