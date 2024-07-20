Едва ли не самой известной работой Сергея является фильм "Тени забытых предков", который режиссер снял по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского. Еще о нескольких лентах Параджанова расскажет Кино 24.

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"Тени забытых предков" (1965)

Во время спора с семьей Гутенюков погиб глава семьи Палийчуков. Все это собственными глазами увидел его сын Иван. Тогда парень познакомился с Маричкой, которая была дочерью врага. Сначала они не поладили, однако потом смогли подружиться. Впоследствии Маричка и Иван поняли, что любят друг друга.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Цвет граната" (1969)

В фильме рассказывается о жизни армянского поэта Саят-Новы: его детстве, юности, зрелости, старости и смерти. Главный герой вырос в монастыре, а потом потерял маму и папу. Впоследствии Саят-Нова начал служить царю Ираклию II и даже понравился его сестре. В фильме подробно показана жизнь известного поэта.

"Цвет граната": смотрите онлайн трейлер фильма

"Легенда о Сурамской крепости" (1985)

В фильме рассказывается о грузинских воинах, которые мужественно защищали свою страну. Чтобы не дать врагам уничтожить Родину, они решили построить крепость, однако она постоянно обваливалась. Однажды гадалка рассказала, что в стены нужно замуровать парня, чтобы конструкция выстояла. Со временем смельчак нашелся.

"Легенда о Сурамской крепости": смотрите онлайн трейлер фильма

При жизни Сергей Параджанов снял много фильмов, а "Тени забытых предков" – особая лента для украинцев. Сегодня, в годовщину его смерти, стоит пересмотреть работы известного кинорежиссера.