Чи не найвідомішою роботою Сергія є фільм "Тіні забутих предків", який режисер зняв за повістю українського письменника Михайла Коцюбинського. Ще про декілька стрічок Параджанова розповість Кіно 24.

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"Тіні забутих предків" (1965)

Під час суперечки з сім'єю Гутенюків загинув голова родини Палійчуків. Все це на власні очі побачив його син Іван. Тоді хлопець познайомився з Марічкою, яка була донькою ворога. Спершу вони не поладили, однак потім змогли потоваришувати. Згодом Марічка та Іван зрозуміли, що кохають одне одного.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Колір граната" (1969)

У фільмі розповідається про життя вірменського поета Саят-Нови: його дитинство, юність, зрілість, старість та смерть. Головний герой виріс у монастирі, а потім втратив маму й тата. Згодом Саят-Нова почав служити царю Іраклію II та навіть сподобав його сестру. У фільмі детально показано життя відомого поета.

"Колір граната": дивіться онлайн трейлер фільму

"Легенда про Сурамську фортецю" (1985)

У фільмі розповідається про грузинських воїнів, які мужньо захищали свою країну. Аби не дати ворогам знищити Батьківщину, вони вирішили побудувати фортецю, однак вона постійно обвалювалася. Одного разу ворожка розповіла, що у стіни потрібно замурувати хлопця, щоб конструкція вистояла. Згодом сміливець знайшовся.

"Легенда про Сурамську фортецю": дивіться онлайн трейлер фільму

За життя Сергій Параджанов зняв багато фільмів, а "Тіні забутих предків" – особлива стрічка для українців. Сьогодні, у роковини його смерті, варто переглянути роботи відомого кінорежисера.