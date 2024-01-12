Поэтому 24 Канал подготовил подборку фильмов и сериалов, в которых снялся знаменитый украинский актер. Выбирайте ленту для просмотра и отпразднуйте День рождения Боклана, просмотрев фильм с его участием.

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Фильмы и сериалы со Стасом Бакланом

"Пульс"

Юная украинская легкоатлетка проживает в маленьком городке и мечтает попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она добивается высоких результатов. Однако из-за страшной автомобильной аварии девушка получает серьезные травмы и едва не теряет зрение.

Похоже, теперь Оксана не имеет шансов не только на Олимпийские игры, но и на обычную жизнь. Однако она решает не сдаваться и доказать, что на пути к настоящей мечте нет непреодолимых препятствий.

"Пульс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Папик"

Оставленный всеми в прошлом, в прошлом звездный актер испытывает трудности. Погруженный в глубокую депрессию, он принимает решение о самоубийстве, но судьба готовит для него неожиданное будущее.

Герой попадает в барбер-шоп, где его заброшенный внешний вид трансформируется в модельную внешность, которая привлекает молодых девушек.

"Папик": смотрите онлайн первую серию сериала

"Крепостная"

Юная сирота Екатерина Вербицкая поражает своей красотой, умом и образованием. Благодаря своей крестной матери Катю воспитали как барышню благородного происхождения. Она владеет иностранными языками, умеет играть на фортепиано, рисовать, и в то же время осознает, что эти навыки не облегчают судьбы родившегося в неволе.

Екатерина принадлежит к богатым помещикам в Нежине — Червинским. Девушка существует между двумя мирами – миром крепостных и дворян. Но ни в одном из них она не находит своего настоящего места.

"Крипосна": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Поводырь"

Направляясь в Украину, которая переживала непростые времена в 30-е годы, Майкл Шэмрок был полон надежд. Инженер по профессии он считал, что может внести свой вклад в создание социалистического государства будущего, надеясь на помощь своего сына Питера.

Однако американец погиб, получив секретные документы о репрессиях в стране, оказавшихся в книге Питера. Десятилетнему мальчику приходится спасаться бегством от полиции, что приводит его к слепому кобзарю Ивану Кочерге. Музыкант принимает нового друга, как проводника и старается оградить его от всех ужасающих событий, происходящих вокруг них.

"Поводырь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Век Иакова"

В основе сюжета лежит история Украины глазами волынского крестьянина-долгожителя Якова Меха. С самого детства он был влюблен в Ульяну, но несмотря на взаимные чувства, родители устроили ее брак с парнем из богатой семьи.

Неспособен изменить ситуацию, Яков уезжает из села. Он присоединяется к польскому войску и встречает польскую шляхтянку Зосю... В его судьбе войны плен и потери близких, но основное заключение - сохранение человечности и способность любить.

"Век Иакова": смотрите онлайн первую часть сериала