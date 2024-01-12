Тому 24 Канал підготував для вас добірку фільмів та серіалів, у яких знявся знаменитий український актор. Обирайте стрічку для перегляду та відсвяткуйте День народження Боклана, переглянувши кінокартину з його участю.

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Фільми та серіали зі Стасом Бакланом

"Пульс"

Юна українська легкоатлетка проживає у маленькому містечку та мріє потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар'єра тільки починається, і вона досягає високих результатів. Однак через страшну автомобільну аварію дівчина отримує серйозні травми та ледь не втрачає зір.

Схоже, що тепер Оксана не має шансів не лише на Олімпійські ігри, але й на звичайне життя. А проте, вона вирішує не здаватися і довести, що на шляху до справжньої мрії немає непереборних перешкод.

"Пульс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Папік"

Залишений усіма в минулому, в минулому зірковий актор переживає труднощі. Занурений у глибоку депресію, він приймає рішення про самогубство, але доля готує несподіване майбутнє для нього.

Герой потрапляє до барбер-шопу, де його занедбаний зовнішній вигляд трансформується в модельну зовнішність, яка привертає увагу молодих дівчат.

"Папік": дивіться онлайн першу серію серіалу

"Кріпосна"

Юна сирота Катерина Вербицька вражає своєю красою, розумом і освітою. Завдяки своїй хрещеній матері, Катю виховали як панночку благородного походження. Вона володіє іноземними мовами, вміє грати на фортепіано, малювати, і водночас усвідомлює, що ці навички не полегшують долі тієї, хто народився в неволі.

Катерина належить до найбагатших поміщиків у Ніжині — Червінським. Дівчина існує між двома світами — світом кріпаків і дворян. Але в жодному з них вона не знаходить свого справжнього місця.

"Кріпосна": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Поводир"

Направляючись до України, яка переживала непрості часи у 30-ті роки, Майкл Шемрок був сповнений надій. Інженер за професією, він вважав, що може зробити свій внесок у створення соціалістичної держави майбутнього, сподіваючись на допомогу свого сина Пітера.

Однак американець загинув, отримавши секретні документи про репресії в країні, які виявилися у книзі Пітера. Десятирічному хлопчикові доводиться рятуватися втечею від поліції, що призводить його до сліпого кобзаря Івана Кочерги. Музикант приймає нового друга, як провідника і старається захистити його від усіх жахливих подій, що відбуваються навколо них.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

"Століття Якова"

В основі сюжету лежить історія України очима волинського селянина-довгожителя Якова Меха. З самого дитинства він був закоханий в Уляну, але, попри взаємні почуття, батьки влаштували її шлюб із хлопцем з багатої родини.

Неспроможний змінити ситуацію, Яків виїжджає з села. Він приєднується до польського війська та зустрічає польську шляхтянку Зосю... У його долі війни, полон і втрати близьких, але основний висновок – збереження людяності та здатність любити.

"Століття Якова": дивіться онлайн першу частину серіалу