24 Канал подготовил для вас список фильмов и сериалов, точно понравившихся любителям красивых нарядов и прошлой эпохи.

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"Виктория"

Сюжет сериала раскрывает ранние годы правления Виктории, начиная с момента ее восхождения на престол в 1837 году: от первых неуверенных шагов капризного подростка, не полностью понимающего свои обязанности, до момента брака с принцем Альбертом.

"Виктория": смотрите онлайн трейлер сериала

"Список мистера Малкольма"

1818 год. Мистер Малкольм считается самым желанным холостяком Лондона. Он владеет списком, в котором определены все критерии его идеальной супруги.

Когда Джулия узнает, что она не соответствует критерию в списке мистера Малкольма, она начинает строить план мести.

"Список мистера Малкольма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джентльмен Джек"

Сериал создан на основе биографии Энн Листер, признанной первой лесбиянкой в истории Великобритании. В центре внимания сюжета – жизнь промышленницы 1830-х годов Анны Листер, а история разворачивается на основе событий и лесбийских отношений, которые она зафиксировала в своих дневниках, используя коды.

"Джентльмен Джек": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Полдарк"

Росс Полдарк возвращается домой с войны с надеждой на спокойную и счастливую жизнь в кругу семьи, но находит свой родительский дом под управлением пьяных слуг после смерти отца. Вместе с тем его невеста Элизабет считает Росса погибшим и обручилась с его кузеном.

"Полдарк": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дикинсон"

Эмили Дикинсон рождена как мятежница. Задумав стать известной поэтессой в мире, она упорно переступает границы, ставящие перед ней общество и семью.

"Дикинсон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Белгравия"

Действие разворачивается в Лондоне в 1800-х годах. Семья Тренчард оказывается в центре повествования, празднуя плоды своего нового финансового успеха на балу перед битвой при Ватерлоо, становящейся началом сериала. Рядом с "любовной интригой, продолжавшейся десятилетия, возвращаясь, преследуя их и подвергая угрозе счастья многих", раскрываются тайны этого рокового бала.

"Белгравия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мария-Антуанетта"

Яркая и трагическая судьба французской королевы Марии Антуанетты всегда будет поражать и пугать потомков. Беззаботное детство в семье отца, императора Австрии. Ранний брак в возрасте 15 лет с наследником самого Людовика XV. Вступление на французский трон в 19 и полное безграничных развлечений молодости среди роскоши Версаля. Но внезапная и ужасная смерть изменит все…

"Мария-Антуанетта": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тюдоры"

Жизнь представителей нескольких поколений династии Тюдоров – период противоречивый в истории Англии, охватывающий как публичные, так и тайные аспекты. Этот период охватывает как процветание, так и разорение, мудрость королей и деспотию тиранов, а также раскрывает скрытые стороны жизни величайших деятелей того времени — Генриха VII, Генриха VIII, Марии I, Елизаветы I и многих других.

"Тюдоры": смотрите онлайн трейлер сериала