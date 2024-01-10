24 Канал подготовил для вас список фильмов и сериалов, точно понравившихся любителям красивых нарядов и прошлой эпохи.
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"Виктория"
Сюжет сериала раскрывает ранние годы правления Виктории, начиная с момента ее восхождения на престол в 1837 году: от первых неуверенных шагов капризного подростка, не полностью понимающего свои обязанности, до момента брака с принцем Альбертом.
"Виктория": смотрите онлайн трейлер сериала
"Список мистера Малкольма"
1818 год. Мистер Малкольм считается самым желанным холостяком Лондона. Он владеет списком, в котором определены все критерии его идеальной супруги.
Когда Джулия узнает, что она не соответствует критерию в списке мистера Малкольма, она начинает строить план мести.
"Список мистера Малкольма": смотрите онлайн трейлер фильма
"Джентльмен Джек"
Сериал создан на основе биографии Энн Листер, признанной первой лесбиянкой в истории Великобритании. В центре внимания сюжета – жизнь промышленницы 1830-х годов Анны Листер, а история разворачивается на основе событий и лесбийских отношений, которые она зафиксировала в своих дневниках, используя коды.
"Джентльмен Джек": смотрите онлайн трейлер сериала
"Полдарк"
Росс Полдарк возвращается домой с войны с надеждой на спокойную и счастливую жизнь в кругу семьи, но находит свой родительский дом под управлением пьяных слуг после смерти отца. Вместе с тем его невеста Элизабет считает Росса погибшим и обручилась с его кузеном.
"Полдарк": смотрите онлайн трейлер сериала
"Дикинсон"
Эмили Дикинсон рождена как мятежница. Задумав стать известной поэтессой в мире, она упорно переступает границы, ставящие перед ней общество и семью.
"Дикинсон": смотрите онлайн трейлер сериала
"Белгравия"
Действие разворачивается в Лондоне в 1800-х годах. Семья Тренчард оказывается в центре повествования, празднуя плоды своего нового финансового успеха на балу перед битвой при Ватерлоо, становящейся началом сериала. Рядом с "любовной интригой, продолжавшейся десятилетия, возвращаясь, преследуя их и подвергая угрозе счастья многих", раскрываются тайны этого рокового бала.
"Белгравия": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мария-Антуанетта"
Яркая и трагическая судьба французской королевы Марии Антуанетты всегда будет поражать и пугать потомков. Беззаботное детство в семье отца, императора Австрии. Ранний брак в возрасте 15 лет с наследником самого Людовика XV. Вступление на французский трон в 19 и полное безграничных развлечений молодости среди роскоши Версаля. Но внезапная и ужасная смерть изменит все…
"Мария-Антуанетта": смотрите онлайн трейлер сериала
"Тюдоры"
Жизнь представителей нескольких поколений династии Тюдоров – период противоречивый в истории Англии, охватывающий как публичные, так и тайные аспекты. Этот период охватывает как процветание, так и разорение, мудрость королей и деспотию тиранов, а также раскрывает скрытые стороны жизни величайших деятелей того времени — Генриха VII, Генриха VIII, Марии I, Елизаветы I и многих других.
"Тюдоры": смотрите онлайн трейлер сериала