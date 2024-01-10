24 Канал підготував для вас список фільмів та серіалів, які точно сподобаються любителям красивих нарядів та минулої епохи.

Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

"Вікторія"

Сюжет серіалу розкриває ранні роки правління Вікторії, починаючи з моменту її сходження на престол у 1837 році: від перших невпевнених кроків примхливого підлітка, який не повністю розуміє свої обов'язки, до моменту шлюбу з принцом Альбертом.

"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Список містера Малкольма"

1818 рік. Містер Малкольм вважається найбажанішим холостяком Лондона. Він володіє списком, у якому визначені всі критерії його ідеальної дружини.

Коли Джулія дізнається, що вона не відповідає жодному критерію у списку містера Малкольма, вона розпочинає будувати план помсти.

"Список містера Малкольма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джентльмен Джек"

Серіал створено на основі біографії Енн Лістер, визнаної першою лесбійкою в історії Великої Британії. В центрі уваги сюжету – життя промисловиці 1830-х років Анни Лістер, а історія розгортається на основі подій та лесбійських відносин, які вона зафіксувала у своїх щоденниках, використовуючи коди.

"Джентльмен Джек": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Полдарк"

Росс Полдарк повертається додому з війни з надією на спокійне та щасливе життя в колі родини, але знаходить свою батьківську оселю під управлінням п'яних слуг після смерті батька. Разом з тим його наречена Елізабет вважає Росса загиблим і заручилася з його кузеном.

"Полдарк": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дікінсон"

Емілі Дікінсон народжена як бунтівниця. Задумавши стати відомою поетесою у світі, вона вперто переступає кордони, що ставлять перед нею суспільство та сім'я.

"Дікінсон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Белгравія"

Дія розгортається в Лондоні у 1800-х роках. Сім'я Тренчард опиняється в центрі оповіді, святкуючи плоди свого нового фінансового успіху на балу перед битвою при Ватерлоо, що стає початком серіалу. Поруч з "любовною інтригою, яка тривала десятиліття, повертаючись, переслідуючи їх і піддаючи загрозі щастя багатьох", розкриваються таємниці цього фатального балу.

"Белгравія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Марія-Антуанетта"

Яскрава та трагічна доля французької королеви Марії-Антуанетти завжди буде вражати та лякати нащадків. Безтурботне дитинство в родині батька, імператора Австрії. Ранній шлюб у віці 15 років зі спадкоємцем самого Людовика XV. Вступ на французький трон у 19 і повна безмежних розваг молодості серед розкоші Версаля. Але раптова і жахлива смерть змінить усе…

"Марія-Антуанетта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тюдори"

Життя представників декількох поколінь династії Тюдорів — період суперечливий в історії Англії, що охоплює як публічні, так і таємні аспекти. Цей період охоплює як процвітання, так і розорення, мудрість королів і деспотію тиранів, а також розкриває приховані сторони життя найвидатніших діячів того часу — Генріха VII, Генріха VIII, Марії I, Єлизавети I та багатьох інших.

"Тюдори": дивіться онлайн трейлер серіалу