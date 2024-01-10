24 Канал підготував для вас список фільмів та серіалів, які точно сподобаються любителям красивих нарядів та минулої епохи.
Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт
"Вікторія"
Сюжет серіалу розкриває ранні роки правління Вікторії, починаючи з моменту її сходження на престол у 1837 році: від перших невпевнених кроків примхливого підлітка, який не повністю розуміє свої обов'язки, до моменту шлюбу з принцом Альбертом.
"Вікторія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Список містера Малкольма"
1818 рік. Містер Малкольм вважається найбажанішим холостяком Лондона. Він володіє списком, у якому визначені всі критерії його ідеальної дружини.
Коли Джулія дізнається, що вона не відповідає жодному критерію у списку містера Малкольма, вона розпочинає будувати план помсти.
"Список містера Малкольма": дивіться онлайн трейлер фільму
"Джентльмен Джек"
Серіал створено на основі біографії Енн Лістер, визнаної першою лесбійкою в історії Великої Британії. В центрі уваги сюжету – життя промисловиці 1830-х років Анни Лістер, а історія розгортається на основі подій та лесбійських відносин, які вона зафіксувала у своїх щоденниках, використовуючи коди.
"Джентльмен Джек": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Полдарк"
Росс Полдарк повертається додому з війни з надією на спокійне та щасливе життя в колі родини, але знаходить свою батьківську оселю під управлінням п'яних слуг після смерті батька. Разом з тим його наречена Елізабет вважає Росса загиблим і заручилася з його кузеном.
"Полдарк": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дікінсон"
Емілі Дікінсон народжена як бунтівниця. Задумавши стати відомою поетесою у світі, вона вперто переступає кордони, що ставлять перед нею суспільство та сім'я.
"Дікінсон": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Белгравія"
Дія розгортається в Лондоні у 1800-х роках. Сім'я Тренчард опиняється в центрі оповіді, святкуючи плоди свого нового фінансового успіху на балу перед битвою при Ватерлоо, що стає початком серіалу. Поруч з "любовною інтригою, яка тривала десятиліття, повертаючись, переслідуючи їх і піддаючи загрозі щастя багатьох", розкриваються таємниці цього фатального балу.
"Белгравія": дивіться онлайн трейлер фільму
"Марія-Антуанетта"
Яскрава та трагічна доля французької королеви Марії-Антуанетти завжди буде вражати та лякати нащадків. Безтурботне дитинство в родині батька, імператора Австрії. Ранній шлюб у віці 15 років зі спадкоємцем самого Людовика XV. Вступ на французький трон у 19 і повна безмежних розваг молодості серед розкоші Версаля. Але раптова і жахлива смерть змінить усе…
"Марія-Антуанетта": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Тюдори"
Життя представників декількох поколінь династії Тюдорів — період суперечливий в історії Англії, що охоплює як публічні, так і таємні аспекти. Цей період охоплює як процвітання, так і розорення, мудрість королів і деспотію тиранів, а також розкриває приховані сторони життя найвидатніших діячів того часу — Генріха VII, Генріха VIII, Марії I, Єлизавети I та багатьох інших.
"Тюдори": дивіться онлайн трейлер серіалу