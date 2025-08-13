Екатерина Варченко является одной из самых популярных и самых ярких украинских актрис. Однако за последний год она попала в скандал из-за того, что снялась в фильме "Раша гудбай". Дискуссии вокруг этой ленты возникли еще до ее премьеры.

Впрочем, сама Екатерина не считает фильм плохим и не жалеет о своем участии в нем, призывая зрителей сначала посмотреть ленту до конца, а уже потом делать собственные выводы. Кроме "Раша гудбай", Екатерина Варченко снялась во многих других украинских фильмах и сериалах. В материале Кино 24 мы собрали список этих лент.

Смотрите также "Чужой: Земля" – новый научно-фантастический сериал ужасов, который ждали все: что стоит знать

В каких украинских фильмах и сериалах сыграла Екатерина Варченко?

В творчестве Екатерины Варченко – немало как театральных ролей, так и фильмов и сериалов. Одним из самых новых является "Раша гудбай", где актриса исполнила главную роль. Ее героиня Рита всю жизнь жила под влиянием российской пропаганды, но однажды ее жизнь резко меняется. С тех пор меняется и сознание главной героини.

Кстати, читайте, почему фильм "Раша гудбай" наделал столько шума – по ссылке.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Также вы можете увидеть актрису в таких украинских фильмах и сериалах: