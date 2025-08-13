Катерина Варченко є однією з найпопулярніших та найяскравіших українських акторок. Однак за останній рік вона потрапила у скандал через те, що знялася у фільмі "Раша гудбай". Дискусії навколо цієї стрічки виникли ще до її прем'єри.

Втім, сама Катерина не вважає фільм поганим і не шкодує про свою участь у ньому, закликаючи глядачів спершу подивитися стрічку до кінця, а вже потім робити власні висновки. Окрім "Раша гудбай", Катерина Варченко знялася у багатьох інших українських фільмах та серіалах. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список цих стрічок.

Дивіться також "Чужий: Земля" – новий науково-фантастичний серіал жахів, який чекали всі: що варто знати

У яких українських фільмах та серіалах зіграла Катерина Варченко?

У творчому доробку Катерини Варченко – чимало як театральних ролей, так і фільмів та серіалів. Одним із найновіших є "Раша гудбай", де акторка виконала головну роль. Її героїня Рита все життя жила під впливом російської пропаганди, але одного дня її життя різко змінюється. Відтоді змінюється й свідомість головної героїні.

До речі, читайте, чому фільм "Раша гудбай" наробив стільки галасу – за посиланням.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Також ви можете побачити акторку в таких українських фільмах та серіалах: