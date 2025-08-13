6 українських стрічок з Катериною Варченко, яка зіграла в скандальному фільмі "Раша Гудбай"
Катерина Варченко є однією з найпопулярніших та найяскравіших українських акторок. Однак за останній рік вона потрапила у скандал через те, що знялася у фільмі "Раша гудбай". Дискусії навколо цієї стрічки виникли ще до її прем'єри.
Втім, сама Катерина не вважає фільм поганим і не шкодує про свою участь у ньому, закликаючи глядачів спершу подивитися стрічку до кінця, а вже потім робити власні висновки. Окрім "Раша гудбай", Катерина Варченко знялася у багатьох інших українських фільмах та серіалах. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список цих стрічок.
У яких українських фільмах та серіалах зіграла Катерина Варченко?
У творчому доробку Катерини Варченко – чимало як театральних ролей, так і фільмів та серіалів. Одним із найновіших є "Раша гудбай", де акторка виконала головну роль. Її героїня Рита все життя жила під впливом російської пропаганди, але одного дня її життя різко змінюється. Відтоді змінюється й свідомість головної героїні.
Також ви можете побачити акторку в таких українських фільмах та серіалах:
- "У неділю зранку зілля копала"
- "Коло омани"
- "Перші дні"
- "Прикордонники"
- "Кріпосна"
- "Не зарікайся"