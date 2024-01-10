На днях Киллиан Мерфи выиграл "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" за игру в ленте "Оппенгеймер". Поэтому 24 Канал собрал для вас список культовых кинокартин, в которых снимался актер.

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"Темный рыцарь"

Герой, ставший иконой для многих и страхом для преступного мира, считается легендой и надеждой для города Готем — он же Темный Рыцарь. Способен на гениальные поступки, пользуется поддержкой полиции, владеет миллионами долларов и самыми современными техническими достижениями.

Все возможности Бэтмена кажутся неограниченными, пока на его пути не выступает Джокер. Этот маньяк-психопат, графитируя к шуткам и провоцируя тысячи преступлений, превращает город в смертельно опасный хаос.

"Темный рыцарь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Время"

Поздравляем в мире, где время стало самой ценной и жестокой валютой, а генетическое программирование обеспечивает тем, кто достиг 25 лет, остановку процесса старения. Однако каждый следующий год теперь стоит денег. Состоятельные индивиды "зарабатывают" десятилетие через несколько дней, имея практически бессмертный статус, в то время как другие едва могут прожить остаток своего дня.

"Время": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бэтмен: Начало"

В центре сюжета разворачивается история Брюса Вуйна – сироты и наследника огромного поместья. Став свидетелем убийства собственных родителей в детстве, он смог превратить свою детскую травму в источник силы и обрести новый смысл жизни.

Брюс путешествует по миру, ища средств противостоять несправедливости. Вернувшись в родной Готем, он выступает против криминального мира, скрываясь за маской своего "альтер эго" – Бэтмена, тайного мстителя.

"Бэтмен: Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюнкерк"

Это самый успешный фильм, посвященный Второй мировой войне. Некоторые критики считают "Дюнкерк" одной из самых удачных военных фильмов в истории кинематографа. Произведение рассказывает историю спасения трехсот тысяч солдат во время Дюнкеркской эвакуации, состоявшейся во время Второй мировой войны.

"Дюнкерк": смотрите онлайн трейлер фильма

"Начало"

В качестве профессионального вора в фильме выступает Леонардо Ди Каприо, специализирующийся на краже информации, проникая в подсознание своих целей. Ему приходится возможность обнулить свою криминальную историю в обмен на выполнение задачи имплантации идеи в подсознание другого лица.

"Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер"

Огромная история о создании атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером представлена одним из ведущих режиссеров нашего времени – Кристофером Ноланом.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Острые картузы"

Это рассказ о цыганской семье, создавшей свою бандитскую группировку. Одна из версий происхождения их названия "Острые картузы" указывает на то, что они носили головные уборы с вшитыми лезвиями, которые служили альтернативой холодному оружию.

По другой версии, участники группировки украшались в стиле манчестерской одежды, частью которой была картуз, чей заостренный козырек напоминал видимость острого лезвия.

Сериал основан на реальных событиях. Члены банды, предпочитавшие культ семейного наследия, стремились защищать интересы своего рода.

"Острые картузы": смотрите онлайн трейлер сериала